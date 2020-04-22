Еще четверо туляков вылечились от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщили в региональном оперштабе. Всего с начала наблюдений вылечившихся 53.

В регионе зафиксированы еще четыре случая излечения от COVID-19.

Житель Тулы выписан из больницы после получения повторного отрицательного результата.

У трех жителей п. Товарковский Богородицкого района заболевание протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.

Всего же с начала наблюдений в Тульской области от COVID-19 вылечились 53 человека.

Истории вылечившихся туляков смотрите здесь и здесь.