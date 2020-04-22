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В Тульской области число подтвержденных случаев коронавируса достигло 436

В Тульской области число подтвержденных случаев коронавируса достигло 436

За сутки в регионе подтвердились еще 52 теста на COVID-19.

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 52 новых случаев заболевания COVID-19 в Тульской области. Оно обнаружено у жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов.

Из них 13 человек работают в столичном регионе, 15 контактировали с прибывшими оттуда, остальные — с заболевшими ранее. Все больные своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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