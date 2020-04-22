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Первый заместитель прокурора Тульской области перешел на работу в Москву
Фото из архива Myslo.

Первый заместитель прокурора Тульской области перешел на работу в Москву

С сегодняшнего дня Сергей Савенков работает в должности первого заместителя прокурора Москвы.

Первый заместитель прокурора Тульской области, государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Савенков пошел на повышение. С 22 апреля 2020 года он работает на аналогичной должности в Москве. Эту информацию Myslo подтвердили в ведомстве.

Кто займет место Савенкова в прокуратуре Тульской области, пока неизвестно.

 
38-летний Сергей Савенков начинал работу в надзорном ведомстве с должности специалиста первой категории Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы в 1997 году.
 
С 2003 по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя Лефортовского межрайонного прокурора Москвы и прокурора Московского метрополитена.
 
С 2010 по 2013 год — заместитель прокурора Тверской области.
 
С апреля 2013 года по декабрь 2015 года — заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора
 
С декабря 2015 года работал в должности первого заместителя прокурора Тульской области.
 
Имеет ведомственные награды.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 0
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