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В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией

В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией

Напомним, в регионе запрещено освящение пасхальной снеди и до 30 апреля нельзя посещать места погребения.

На территории Тульской области, по указу губернатора Алексея Дюмина до 30 апреля запрещено посещение мест погребения. А в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона и Определения Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с 15 по 30 апреля богослужения в храмах совершаются только при участии клира и сотрудников храма. Освящение пасхальной снеди на территории и в зданиях храмов также запрещены.
 

 
Ограничения - одна из вынужденных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам дежурящих на местах сотрудников полиции, туляки с пониманием относятся к этим запретам.
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В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 1
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 2
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 3
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 4
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 5
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 6
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 7
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 8
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 9
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 10
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 11
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 12
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 13
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 14
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 15
В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией, Фото: 16
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