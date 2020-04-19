В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией
Напомним, в регионе запрещено освящение пасхальной снеди и до 30 апреля нельзя посещать места погребения.
На территории Тульской области, по указу губернатора Алексея Дюмина до 30 апреля запрещено посещение мест погребения. А в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона и Определения Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с 15 по 30 апреля богослужения в храмах совершаются только при участии клира и сотрудников храма. Освящение пасхальной снеди на территории и в зданиях храмов также запрещены.
Ограничения - одна из вынужденных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам дежурящих на местах сотрудников полиции, туляки с пониманием относятся к этим запретам.
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