В Туле входы в храмы и на кладбища перекрыты полицией

Напомним, в регионе запрещено освящение пасхальной снеди и до 30 апреля нельзя посещать места погребения.

На территории Тульской области, по указу губернатора Алексея Дюмина до 30 апреля запрещено посещение мест погребения. А в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона и Определения Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с 15 по 30 апреля богослужения в храмах совершаются только при участии клира и сотрудников храма. Освящение пасхальной снеди на территории и в зданиях храмов также запрещены.

Ограничения - одна из вынужденных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам дежурящих на местах сотрудников полиции, туляки с пониманием относятся к этим запретам.