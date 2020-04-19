Как передать передачу в инфекционный госпиталь в Туле?

Фото из архива Myslo.

Туляки пожаловались в редакцию Myslo, что этот процесс не налажен.

Читательница Myslo пожаловалась в блоге, что доставить передачу заболевшему человеку в новый инфекционный госпиталь на базе детской областной клинической невозможно: передачи не принимают, здоровые люди у дверей сталкиваются с больными.

– Знакомую неделю назад положили в инфекционное отделение, лежит уже неделю, у нее ещё сахарный диабет. Питание в больнице «своеобразное», совсем не для людей, тем более для диабетиков. Повезла ей в субботу, 18 апреля, домашнюю еду. Пришла к зданию больницы, для передач у входа, около двери, на земле стоит коробка забитая пакетами. Те, которые не уместились стоят на земле. Около двери стоят три человека, тоже хотят передать передачи родственникам. Спрашиваю: как передать? Мне отвечают, что некоторые передачи лежат ещё с прошлого вечера, спросить что-то не у кого, все двери закрыты. В дверь, около которой стоят пакеты, скорые привозят больных людей. Медработники, все в защитных костюмах, и больные мимо нас проходят в эту дверь.

Я стала звонить на горячую линию губернатора, стала фотографировать стоящие пакеты. Через 5 минут дверь открылась, вышли два человека и спросили: кто здесь передает передачи? Те люди, что не ушли, смогли передать свои пакеты...

Где разделение больных от здоровых? Неужели нельзя открыть отдельное помещение, где можно оставить передачи?

Myslo запросил комментарий минздрава по ситуации. И вот что нам ответили:

– С 20 апреля в госпитале будет организовано место приема передач без контакта с сотрудниками и поступающими больными. Режим работы пункта приема с 16.00 до 18.00 ежедневно, без перерывов на обед, включая выходные или праздничные дни.

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