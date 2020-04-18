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Погода в Туле 19 апреля: небольшой дождь, до +10 и низкое давление
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 19 апреля: небольшой дождь, до +10 и низкое давление

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Днем местами небольшие осадки (1 мм за сутки). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от ?3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +11
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