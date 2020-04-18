Фото из архива MySlo
Погода в Туле 19 апреля: небольшой дождь, до +10 и низкое давление
Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.
Днем местами небольшие осадки (1 мм за сутки). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от ?3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место