Погода в Туле 19 апреля: небольшой дождь, до +10 и низкое давление

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Днем местами небольшие осадки (1 мм за сутки). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от ?3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.