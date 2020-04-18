Туляков просят встречать Пасху дома. Службы в храмах пройдут без прихожан

В субботу, 18 апреля, в 23.45 на телеканале «Первый Тульский» и канале «Общественное телевидение России» жители региона смогут посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения из Успенского кафедрального собора Тулы. Повтор трансляции состоится на канале «Россия-24» 19 апреля в 13.00.

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Тульской области запретил гражданам до 30 апреля посещать богослужения в храмах. Кроме того, в этом году в помещениях и на территории храмов не будут освящать традиционные пасхальные блюда.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий рассказал, как можно освятить пасхальные куличи, крашеные яйца и творожные пасхи в домашних условиях:

«Благословляется верующим освящать пасхальную снедь, то есть куличи, творожные пасхи, пасхальные крашеные яйца, дома по совершении троекратного пения пасхального тропаря. Если в доме есть освященная Крещенская Богоявленская вода, то тогда окропить ею с молитвой: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Если святой воды нет, то сам богомолец, складывая персты для осенения себя крестным знамением, осеняет снедь и также благословляет этой молитвой».

С 15 апреля все службы в храмах Тульской области проходят без участия прихожан, до 30 апреля также запрещено посещение кладбищ.