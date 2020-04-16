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Новые питомцы: в Тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки

Новые питомцы: в Тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки

Рассказываем, что это за животные.

В экспозиции Тульского экзотариума, расположенной в Центральном парке, появились новые питомцы — цейлонская куфия и желтые пеструшки.
 
Цейлонская куфия — это змея из семейства гадюковых, является эндемиком Шри-Ланки. В природе она обитает в дождевых лесах, лугах и чайных и кофейных плантациях, предпочитая высоту от 150 м до 1,8 км над уровнем моря. Большую часть времени она проводит на деревьях. Длина самцов этих змей достигает 70−75 сантиметров, самки вырастают до 130 сантиметров.
 
 
В окраске самцов изредка встречаются голубые оттенки, тогда как у самок всегда преобладают зеленые тона. В темное время суток цейлонские куфии, ведущие ночной образ жизни, осторожно спускаются на землю, чтобы найти добычу — ящериц, мелких грызунов, птичьи яйца и лягушек. С наступлением утра змеи взбираются на верхушки деревьев и принимают солнечные ванны.
 
Яд цейлонской куфии не так токсичен и опасен для человека, как других ядовитых змей.
Родители змеи, питомицы Тульского экзотариума, были привезены из экспедиции в Шри-Ланку. В экспозиции представлена самка, полученная в результате разведения привезенной в Тулу пары.
 
Желтые пеструшки предпочитают селиться в пустынях и полупустынях, расположенных у подножий гор. В России встречается редко, вид занесен в Красную Книгу России. Отмечены лишь единичные находки этого вида на юге Алтая у границы с Казахстаном и Китаем.
 
 
Это небольшие зверьки, внешне похожие на обычного хомяка. Длина их тела не превышает 22 см. Желтая пеструшка живет колониальными поселениями в норах, которые представляют собой довольно сложную систему ходов, с четырьмя-пятью отверстиями, выводящими на поверхность. Большую часть времени пеструшка проводит в норах. Наиболее активна в первой половине дня, когда выходит за пищей.
 
В ее рационе превалируют зеленые части злаков. Пищу она добывает недалеко от выхода из норы, каждый раз вырывая новую, когда всё вокруг оказывается съедено. В засушливые годы при нехватке корма зверек переселяется на более высокие участки.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:09 +6
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