Росгвардейцы провели онлайн-уроки для тульских школьников

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Федеральная служба войск национальной гвардии запустила спецпроект «#ПокаВыДома» для всех, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса.

Силовики организовали несколько мастер-классов и урок мужества для учащихся «Центра образования № 1 имени Героя России Дмитрия Горшкова».

Спецназовцы провели для десятиклассников урок физкультуры – трансляция велась из спортзала Управления Росгвардии, а ребята подключались к ней из своих квартир.

Росгвардейцы провели для школьников разминку и продемонстрировали приемы самообороны. Затем перед ребятами выступили мастер спорта по служебному двоеборью и лыжным гонкам, сотрудница ОМОН Евгения Самсонова и мастер спорта международного класса по самбо, сотрудник вневедомственной охраны Антон Суровцев. Они не раз отстаивали честь тульского Управления Росгвардии на различных соревнованиях.

Для учащихся 8 класса в режиме видеоконференции росгвардейцы провели урок мужества. Заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Тульской области полковник Сергей Иванихин рассказал о туляках, получивших посмертно звания Героев России – Дмитрии Горшкове, Евгении Рындине и Сергее Бурнаеве.

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии подполковник Ольга Асцатурова рассказала о новой экспозиции ведомственного музея, в которой представлены материалы о Великой Отечественной войне:

– Мы провели необычные уроки, в которых приняли участие свыше 40 детей. Мы не останавливаем работу с подрастающим поколением даже в условиях рекомендованных ограничительных мер, и современные технологии нам в этом помогают.