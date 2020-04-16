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В Туле ликвидировано отделение МРЭО № 3

В Туле ликвидировано отделение МРЭО № 3

Регистрация транспортных средств осуществляется в других филиалах.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщают, что с 16 апреля отделение № 3 МРЭО ГИБДД (192-й км трассы М-2 «Крым», 1-й этаж административного здания) прекратило свою работу.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений можно получить в следующих подразделениях:

  1. Отделение № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, Тульская область, 192 км а/д М-2 «Крым», тел. 8(4872)32-44-14,
  2. Отделение № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7, тел. 8(48753)6-30-05
  3. Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Донской, ул. Заводская, д. 1 А, тел. 8(48746)5-39-15
  4. Отделение № 8 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139, тел. 8(48741)6-17-54
  5. Отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5 тел. 8(48754)6-09-26
  6. Отделение № 10 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5, тел. 8(48762)6-79-70
  7. Отделение № 11 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Суворов, ул. Строителей, д. 2, тел. 8(48763)2-60-03, 2-60-02,
  8. Отделение № 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы. д. 19 А, тел. 8 (48751) 6-08-92.

Государственные регистрационные знаки, оставленные автовладельцами на хранение в отделении № 3 МРЭО ГИБДД можно получить в отделении № 1.

Все услуги в подразделениях МРЭО оказываются по предварительной записи на Едином портале госуслуг.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +1
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