В Туле ликвидировано отделение МРЭО № 3

Регистрация транспортных средств осуществляется в других филиалах.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщают, что с 16 апреля отделение № 3 МРЭО ГИБДД (192-й км трассы М-2 «Крым», 1-й этаж административного здания) прекратило свою работу.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений можно получить в следующих подразделениях:

Отделение № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, Тульская область, 192 км а/д М-2 «Крым», тел. 8(4872)32-44-14, Отделение № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7, тел. 8(48753)6-30-05 Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Донской, ул. Заводская, д. 1 А, тел. 8(48746)5-39-15 Отделение № 8 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139, тел. 8(48741)6-17-54 Отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5 тел. 8(48754)6-09-26 Отделение № 10 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5, тел. 8(48762)6-79-70 Отделение № 11 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Суворов, ул. Строителей, д. 2, тел. 8(48763)2-60-03, 2-60-02, Отделение № 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы. д. 19 А, тел. 8 (48751) 6-08-92.

Государственные регистрационные знаки, оставленные автовладельцами на хранение в отделении № 3 МРЭО ГИБДД можно получить в отделении № 1.