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Из-за коронавируса выпускники школ в России получат отсрочку от армии

Из-за коронавируса выпускники школ в России получат отсрочку от армии

Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Селекторное совещание было посвящено вопросам весеннего призыва граждан на военную службу.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Министра обороны РФ с 1 апреля в стране начался призыв на военную службу. В Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования будет направлено 135 тысяч человек. Основные мероприятия по призыву граждан на военную службу выполняются военными комиссариатами», — сообщил генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что в настоящее время завершается изучение призывников по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников.

При этом новобранцы в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефону, а также посредством видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед призывники информируются о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий, потому что повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте, до обострения эпидемиологической обстановки.

Валерий Герасимов подчеркнул, что студенты, завершающие обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.

– Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. человек, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения,

– добавил глава российского Генштаба.

Заседания призывных комиссий спланированы начиная в мае, июне, июле.

С учетом годности призывников к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, профессионального отбора призывными комиссиями будут приняты решения о призыве на военную службу в соответствующий вид и род войск Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования, а также доведены даты прибытия в военные комиссариаты для отправки на сборные пункты или решение о предоставлении отсрочки или об освобождения от военной службы.

«На сборных пунктах, куда прибудут новобранцы перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся еще раз мероприятия по психологическому отбору, проверка нервно-психической устойчивости и тестирование на коронавирусную инфекцию, — сказал начальник Генерального штаба. — Им также будут выданы медицинские маски на путь следования к местам военной службы.

Валерий Герасимов также напомнил, что Министром обороны РФ принято решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.

«Начальникам штабов военных округов, военным комиссарам субъектов Российской Федерации – отмечаю, что в целом мероприятия призыва проводятся планово и организованно, но много еще предстоит сделать. В первую очередь, выполнить задачи по норме призыва на военную службу в полном объеме с необходимым качеством, – дал указание начальник Генерального штаба ВС РФ. –Обеспечить своевременную подготовку специалистов в организациях ДОСААФ России к весеннему призыву, их направление в войска и назначение на должности в соответствии с полученной подготовкой. Особое внимание необходимо обратить на водительский состав».

Кроме того, Валерий Герасимов поставил задачу организовать встречу и перевозку прибывающих воинских команд с вокзалов в пункты постоянной дислокации автомобильным транспортом воинских частей, исключить перемещение военнослужащих общественным транспортом. Прибывшее пополнение определить на двухнедельный карантин, организовав их размещение, питание и подготовку отдельно от остального личного состава воинских частей.

Валерий Герасимов подчеркнул, что при решении данных задач особое внимание стоит обратить на недопущение в период призыва заражения коронавирусной инфекцией молодого пополнения. Необходимо провести тестирование призывников, убывающих в войска, на наличие коронавируса и обеспечить их медицинскими масками на путь следования к местам прохождения военной службы. Увольнение военнослужащих будет проходить раздельно с набором призывников, между собой они пересекаться не должны.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:37 +3
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Место
Тульская область

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