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Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра
Фото с сайта pixabay.com.

Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра

Такие меры будут действовать весь период ограничений из-за коронавируса.

Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции. Она отметила, что после необходимо будет предоставить диагностические карты, но не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

Также Эльвира Набиуллина  отметила, что введенные ограничения скажутся на сроках урегулирования убытков в сторону увеличения. 

«Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер.

Также Банк России будет учитывать, что ограничительные меры приведут к увеличению сроков урегулирования убытков, но важно, чтобы при этом страховщики старались обеспечивать максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг. За соблюдением интересов клиентов мы будем особенно пристально следить в этот период», — цитирует главу ЦБ пресс-служба регулятора.

Кстати, в конце марта Госдума отменила техосмотр для автомобилей, которые использовались не более четырех лет. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, необходимо проверять каждые два года, а автомобили старше десяти лет — ежегодно, сообщает РБК.

Сюжет: Коронавирус
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