В Тульской области введены новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности

На каникулах в школах отменят лагеря дневного пребывания, а культурные мероприятия будут проводиться в режиме онлайн.

В учреждениях Тульской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий – спортшколам и секциям рекомендовано проводить тренировки в дистанционной форме.

Чтобы исключить массовое скопление детей во время пребывания на отдыхе, принято решение об отмене мероприятий детской оздоровительной кампании во время весенних каникул. Учреждения культуры приостановили приём посетителей.

Временный запрет введён на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других мероприятий. Культурные учреждения перейдут на онлайн-режим работы в рамках акции «Вирус.net».