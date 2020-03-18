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В Тульской области больше недели ищут 20-летнего молодого человека

В Тульской области больше недели ищут 20-летнего молодого человека

Максим Рябчук ушёл из дома 10 марта. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Волонтеры отряда «Поиск 71» продолжают поиски 20-летнего Максима Рябчука, который пропал 10 марта. Парень может находиться в Кимовске или Новомосковске. Розыск также ведут сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается несколько версий исчезновения, в том числе криминальная.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одежда: темно-синяя зимняя куртка с оранжевыми вставками изнутри, светло-синие джинсы, зимние кроссовки. При себе имел рюкзак.

Волонтёры убедительно просят жителей Тульской области быть осмотрительнее и обращать внимание на людей, находящихся рядом – особенно в людных местах, на остановках и в общественном транспорте.

Если вы видели Максима Рябчука, звоните по телефону 8 (902) 900-26-15 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 0
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