Где в Туле отключат свет 19 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Октябрьская, 304, 304 к. 3,
- ул. Коминтерна, 2-а,
- ул. Советская, 5, 5-а,
- ул. Ленина, 7,
- пер. 1-й Красный, 15, 2,
- ул. Металлургов, 60, 62, 48, 60-а, 46, 50,
- ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- Михалково: ул. Колхозная, 4-14,
- ул. Казанская, 2,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 22, 24.
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