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Где в Туле отключат свет 19 марта

Где в Туле отключат свет 19 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Октябрьская, 304, 304 к. 3,
  • ул. Коминтерна, 2-а,
  • ул. Советская, 5, 5-а,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. 1-й Красный, 15, 2,
  • ул. Металлургов, 60, 62, 48, 60-а, 46, 50,
  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • Михалково: ул. Колхозная, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 22, 24.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 +5
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