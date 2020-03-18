В Тульской области культурные мероприятия перейдут в онлайн

С 18 марта учреждения культуры региона приостанавливают оказание услуг для посетителей.

Временный запрет вводится на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других массовых мероприятий.

Для жителей услуги учреждений культуры региона будут доступны в режиме онлайн. С 18 марта стартует акция «Вирус.net».

Например, на сайте Новомосковского музыкального колледжа размещены выступления симфонического оркестра в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, консерватории им. М. И. Глинки (Нижний Новгород).

Тульская областная филармония разместит записи концертов и будет проводить трансляции репетиций.

Региональный библиотечно-информационный центр предлагает принять участие в вебинарах, а также в проекте «Герой газетной полосы».

Объединение центров развития культуры в режиме онлайн проведёт мастер-классы.

Тульский областной экзотариум подготовил онлайн-экскурсии.

Также будут организованы трансляции мероприятий в социальных сетях. Все федеральные музеи, расположенные на территории региона, также подключились к акции «Вирус.net и предложат целый спектр виртуальных программ для посетителей.

Подробная афиша культурных мероприятий будет публиковаться на официальном сайте министерства культуры и на Myslo. Следите за обновлениями!