В Тульской области культурные мероприятия перейдут в онлайн
С 18 марта учреждения культуры региона приостанавливают оказание услуг для посетителей.
Временный запрет вводится на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других массовых мероприятий.
Для жителей услуги учреждений культуры региона будут доступны в режиме онлайн. С 18 марта стартует акция «Вирус.net».
Например, на сайте Новомосковского музыкального колледжа размещены выступления симфонического оркестра в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, консерватории им.
Тульская областная филармония разместит записи концертов и будет проводить трансляции репетиций.
Региональный библиотечно-информационный центр предлагает принять участие в вебинарах, а также в проекте «Герой газетной полосы».
Объединение центров развития культуры в режиме онлайн проведёт мастер-классы.
Тульский областной экзотариум подготовил онлайн-экскурсии.
Также будут организованы трансляции мероприятий в социальных сетях. Все федеральные музеи, расположенные на территории региона, также подключились к акции «Вирус.net и предложат целый спектр виртуальных программ для посетителей.
Подробная афиша культурных мероприятий будет публиковаться на официальном сайте министерства культуры и на Myslo. Следите за обновлениями!