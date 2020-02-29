Большой автопробег: тульский путешественник добрался до Байкала
Туляк с другом доехал до пункта назначения за 9 дней.
Туляк Алексей Евпятьев на автомобиле добрался до Байкала. Напомним, путешественник стартовал 20 февраля из Тулы на Mitsubishi Pajero 4. По пути к нему присоединился друг Павел Ширлыков.
Ребята уже преодолели более 6000 км российских дорог. Кое-где попались ужасные участки трасс. Например, по пути в Киров.
Алексей Евпятьев
- Большую протяжку по времени дал участок трассы «Вологда — Тотьма — Никольск — Пыщуг — Шарья». 600 километров убитой трассы. А есть места на участке, в вотчину Деда Мороза в Великий Устюг, где ну прям жесть. А ведь это признанное туристическое направление в период зимних каникул. Как говорят местные, за этой дорогой следит лишь сам Дед Мороз. Он снегом засыпает все ямки и выбоины и студит воду в лужах. Но в этом году зима «кислая» и латать дорогу некому. Яма на яме.
А по дороге в Пермь туляка удивило отсутствие нормальной инфраструктуры.
- До Перми дорога снова ужасна! Ямы, выбоины. Есть места, где по километру и более идут участки, как после бомбежки. Фуры крадутся медленно, сбиваясь в длинные вереницы. Ещё один момент — отсутствие нормальных заправок на этом перегоне, а также прочей инфраструктуры. Вот банально, даже «карманы», чтобы приткнуться на обочину, крайне редки! И радует лишь одно, это белоснежные пейзажи за окном. Лес укрыт снегом, а обочины завалены огромными брустверами.
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Вчера ребята добрались до Байкала и сфотографировались с… мамонтами!
На улице было -12°С!
В планах у Алексея и Павла выпить чая из тульского самовара на льду озера, а также посетить крупный турнир в качестве зрителей — «Байкальскую милю».
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Напомним, маршрут автопробега такой:
Тула — Ярославль — Вологда — Тотьма — Никольск — Пыщуг — Киров — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск.
Обратный путь из Иркутска:
Северобайкальск — Усть-Кут — Братск — Тулун — Красноярск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Киров — Пыщуг — Никольск — Тотьма — Вологда — Ярославль — Тула.