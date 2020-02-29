новости
новости
Регистрация
Большой автопробег: тульский путешественник добрался до Байкала
Фото: vk.com/resttimer.

Большой автопробег: тульский путешественник добрался до Байкала

Туляк с другом доехал до пункта назначения за 9 дней.

Туляк Алексей Евпятьев на автомобиле добрался до Байкала. Напомним, путешественник стартовал 20 февраля из Тулы на Mitsubishi Pajero 4. По пути к нему присоединился друг Павел Ширлыков.

Ребята уже преодолели более 6000 км российских дорог. Кое-где попались ужасные участки трасс. Например, по пути в Киров.

Алексей Евпятьев

- Большую протяжку по времени дал участок трассы «Вологда — Тотьма — Никольск — Пыщуг — Шарья». 600 километров убитой трассы. А есть места на участке, в вотчину Деда Мороза в Великий Устюг, где ну прям жесть. А ведь это признанное туристическое направление в период зимних каникул. Как говорят местные, за этой дорогой следит лишь сам Дед Мороз. Он снегом засыпает все ямки и выбоины и студит воду в лужах. Но в этом году зима «кислая» и латать дорогу некому. Яма на яме.

А по дороге в Пермь туляка удивило отсутствие нормальной инфраструктуры.

- До Перми дорога снова ужасна! Ямы, выбоины. Есть места, где по километру и более идут участки, как после бомбежки. Фуры крадутся медленно, сбиваясь в длинные вереницы. Ещё один момент — отсутствие нормальных заправок на этом перегоне, а также прочей инфраструктуры. Вот банально, даже «карманы», чтобы приткнуться на обочину, крайне редки! И радует лишь одно, это белоснежные пейзажи за окном. Лес укрыт снегом, а обочины завалены огромными брустверами.

Информационный партнер автопутешествия — портал Myslo.

Вчера ребята добрались до Байкала и сфотографировались с… мамонтами!

На улице было -12°С!

В планах у Алексея и Павла выпить чая из тульского самовара на льду озера, а также посетить крупный турнир в качестве зрителей — «Байкальскую милю».

Следить за передвижениями путешественников можно на Myslo или в группе ВКонтакте.

 

Напомним, маршрут автопробега такой:

Тула — Ярославль — Вологда — Тотьма — Никольск — Пыщуг — Киров — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск.

Обратный путь из Иркутска:

Северобайкальск — Усть-Кут — Братск — Тулун — Красноярск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Киров — Пыщуг — Никольск — Тотьма — Вологда — Ярославль — Тула.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Евпятьев
Место
Тула
Прочее
автопробег до Байкалаавтопутешествие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России
Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России
«Старость в радость»: Туляков приглашают в благотворительные поездки в дома престарелых
«Старость в радость»: Туляков приглашают в благотворительные поездки в дома престарелых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.