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Туляк добрался до Байкала: чай из самовара на льду, хоккей и ночь в юрте
Фото: https://vk.com/resttimer.

Туляк добрался до Байкала: чай из самовара на льду, хоккей и ночь в юрте

А еще Алексей Евпятьев вместе с друзьями пересек озеро с восточного берега на западный.

Продолжаем рассказывать о приключениях тульского автопутешественника Алексея Евпятьева, который вместе с друзьями проехал через всю Россию до Байкала. Ребята преодолели более 7000 км на автомобиле Mitsubishi Pajero 4. О цели автопробега подробнее читайте здесь.

Туляк рассказал, что им удалось пересечь озеро с восточного берега на западный — по ледяному шоссе:

- Как это сделать по льду, я собирал информацию задолго. Знал, что можно, но конкретику не находил. В итоге в последний день фестиваля «Байкальская миля» мы нашли единомышленников. По итогам собранных данных на утро мы сбились в отважную четверку и стартанули с Усть-Баргузина по вполне накатанному ледовому шоссе.

Информационный партнер автопутешествия — портал Myslo.

Трасса из глянцевого льда тянулась по глади: сначала Баргузинского залива, затем большой воде озера. Весь проезд занял четыре часа, и мы проехали 130 км до Хужира, где и вышли на сушу, — говорит Алексей.

Друзья поиграли на льду озера в хоккей, а ночевать остались в гостевых юртах.

- Мы накололи дров, растопили печь, под мясо разожгли мангал на улице и вкусно поужинали. В обволакивающем тепле юрты мы погрузились в объятия Морфея. А под нами трещал лёд Байкала, пугающий своими раскатистыми ударами. Но мы уже привыкли, — рассказали путешественники.

А по дороге в Северобайкальск мужчины сделали, что собирались — попили чаю из тульского самовара на льду Байкала!

Следить за передвижениями путешественников можно на Myslo или в группе ВКонтакте.

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Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 1
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 2
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 3
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 4
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 5
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 6
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 7
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 8
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 9
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 10
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 11
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 12
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 13
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 14
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 15
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 16
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 17
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 18
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 19
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 20
Туляк с друзьями добрался до Байкала на автомобиле, Фото: 21
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:00 +9
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