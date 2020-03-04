Туляк добрался до Байкала: чай из самовара на льду, хоккей и ночь в юрте

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А еще Алексей Евпятьев вместе с друзьями пересек озеро с восточного берега на западный.

Продолжаем рассказывать о приключениях тульского автопутешественника Алексея Евпятьева, который вместе с друзьями проехал через всю Россию до Байкала. Ребята преодолели более 7000 км на автомобиле Mitsubishi Pajero 4. О цели автопробега подробнее читайте здесь.

Туляк рассказал, что им удалось пересечь озеро с восточного берега на западный — по ледяному шоссе:

- Как это сделать по льду, я собирал информацию задолго. Знал, что можно, но конкретику не находил. В итоге в последний день фестиваля «Байкальская миля» мы нашли единомышленников. По итогам собранных данных на утро мы сбились в отважную четверку и стартанули с Усть-Баргузина по вполне накатанному ледовому шоссе.

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Трасса из глянцевого льда тянулась по глади: сначала Баргузинского залива, затем большой воде озера. Весь проезд занял четыре часа, и мы проехали 130 км до Хужира, где и вышли на сушу, — говорит Алексей.

Друзья поиграли на льду озера в хоккей, а ночевать остались в гостевых юртах.

- Мы накололи дров, растопили печь, под мясо разожгли мангал на улице и вкусно поужинали. В обволакивающем тепле юрты мы погрузились в объятия Морфея. А под нами трещал лёд Байкала, пугающий своими раскатистыми ударами. Но мы уже привыкли, — рассказали путешественники.

А по дороге в Северобайкальск мужчины сделали, что собирались — попили чаю из тульского самовара на льду Байкала!

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