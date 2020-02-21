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Туляк отправился в автопробег до Байкала
Фото: vk.com/resttimer.

Туляк отправился в автопробег до Байкала

Вместе с друзьями Алексей Евпятьев в конце своего путешествия собирается попить чая из тульского самовара на льду озера.

Об автопутешествии туляка Алексея Евпятьева Myslo писал в 2017 году — тогда Лёша вместе с другом Павлом Ширлыковым на своей машине совершил первый автопробег до Байкала. Ребята преодолели более 4000 километров. Подробнее читайте в нашем специальном сюжете здесь.

Спустя три года Алексей Евпятьев решил повторить свое путешествие. Но теперь его конечная цель другая — туляк вместе с друзьями собирается выпить чая из тульского самовара на льду озера, а также посетить крупный турнир в качестве зрителей — «Байкальскую милю».

Маршрут автопробега такой:

Тула — Ярославль — Вологда — Тотьма — Никольск — Пыщуг — Киров — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск.

Обратный путь из Иркутска:

Северобайкальск — Усть-Кут — Братск — Тулун — Красноярск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Киров — Пыщуг — Никольск — Тотьма — Вологда — Ярославль — Тула.

Из Тулы Алексей Евпятьев выехал на автомобиле Mitsubishi Pajero 4 вчера, 20 февраля, и уже добрался до Вологды.


Информационный партнер автопутешествия — портал Myslo.

– Пройдены первые 650 км пути. Снег немножко лежит в Ярославской и Вологодской областях, но температуры плюсовые, грязь, слякоть, — рассказал туляк.

Из Тулы он отправился один, а по пути к нему присоединятся еще несколько друзей.

Следить за передвижениями путешественников можно на Myslo или в группе ВКонтакте.

 

Друзья, задавайте свои вопросы автопутешественникам в комментариях – качество дорог по пути, погода, местные достопримечательности, как автомобиль справляется с трудностями и т.д. Самые интересные мы зададим ребятам. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 0
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