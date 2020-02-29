новости
новости
Регистрация
Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России
Кадр из видео.

Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России

Мужчина доставлен в полицию. Решается вопрос о его выдворении.

Ранее мы сообщали о мужчине, который повредил стенд на Казанской набережной. Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, личность хулигана установлена. Им оказался 26-летний гражданин другого государства.

Выяснилось, что мигрант находится на территории России незаконно — срок его регистрации в нашей стране истек. Сейчас решается вопрос о его выдворении.

Хулиган доставлен в полицию. Он признался в содеянном и рассказал, что сорвал кусок стенда, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:31 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мигрантхулиганповреждение стендаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле родители выпускников сдали ЕГЭ по истории
В Туле родители выпускников сдали ЕГЭ по истории
Большой автопробег: тульский путешественник добрался до Байкала
Большой автопробег: тульский путешественник добрался до Байкала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.