Кадр из видео.
Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России
Мужчина доставлен в полицию. Решается вопрос о его выдворении.
Ранее мы сообщали о мужчине, который повредил стенд на Казанской набережной. Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, личность хулигана установлена. Им оказался 26-летний гражданин другого государства.
Выяснилось, что мигрант находится на территории России незаконно — срок его регистрации в нашей стране истек. Сейчас решается вопрос о его выдворении.
Хулиган доставлен в полицию. Он признался в содеянном и рассказал, что сорвал кусок стенда, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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