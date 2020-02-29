Стенд на Казанской набережной повредил мигрант, незаконно находящийся в России

Кадр из видео.

Мужчина доставлен в полицию. Решается вопрос о его выдворении.

Ранее мы сообщали о мужчине, который повредил стенд на Казанской набережной. Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, личность хулигана установлена. Им оказался 26-летний гражданин другого государства.

Выяснилось, что мигрант находится на территории России незаконно — срок его регистрации в нашей стране истек. Сейчас решается вопрос о его выдворении.

Хулиган доставлен в полицию. Он признался в содеянном и рассказал, что сорвал кусок стенда, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства происшествия выясняются.