Туляки поедут покорять «Байкальскую милю» на мотороллере «Алексей Геннадьевич»

Наша команда собирается не просто поучаствовать в соревнованиях, но и поставить рекорды России!

«Байкальская миля» — масштабный фестиваль скорости, драйва, адреналина и крутой мото- и автотехники. Впервые соревнования состоялись в марте 2019 года в экстремальных условиях Сибири. В чем особенность этого спортивного праздника? Пилоты на своих транспортных средствах тестируют лед озера Байкал, при этом на определенной дистанции нужно показать максимальную скорость. У кого она больше, тот и побеждает.

Всё это выглядит зрелищно и безумно притягательно, а само участие в фестивале — затея не для трусов. Нужно обладать огромной смелостью, чтобы рассекать по байкальскому льду на автомобиле или мотоцикле.

В фестивале, который пройдет с 27 февраля по 1 марта 2020 года, решили поучаствовать туляки: механики Александр Уткин, Дмитрий Трушин и юные пилоты 9-летний Артем Трушин и 16-летний Андрей Жудин.

– В этом году я ездил на «Байкальскую милю» техником в составе команды из Санкт-Петербурга. Почувствовав эту атмосферу, подумал, почему бы не собрать на фестиваль тульских ребят? — рассказывает Александр Уткин. — Закинул объявление в группу «Тульского мотосоюза» ВКонтакте и все, кто откликнулся, едут на Байкал.

Уважаемый «Алексей Геннадьевич»!

Один из козырей нашей команды — это легендарный мотороллер «Муравей», который полностью модернизируют под экстремальные условия «Байкальской мили».

Мотороллер 1971 года выпуска ждет масштабное перерождение. Механики планируют снабдить его более мощным двигателем, поставить другой бак, покрасить и забрендировать по-тульски! К слову, тульский колорит уже проявляется — мотороллеру дали имя «Алексей Геннадьевич»:).

– С этим мотороллером мы поедем на «Байкальскую милю» побеждать. Кстати, его нам подарил Леонид Павлович Зякин, основатель тульского мотомузея. Мы к нему приехали, рассказали о своих планах. На что он нам ответил: «Да вы сумасшедшие, вы этого не сделаете!». Но мы настроены весьма решительно, поэтому Леонид Павлович отдал нам «Муравья», — рассказывает Александр. — Мы разобрали мотороллер, но поняли, что на конструкторском решении 70-х далеко не уедем.

В те времена мотороллеры были рассчитаны на тяжелые грузоперевозки, но никак не на скорость. Мы его соберем заново. К Новому году уже мы хотим его испытать!

По словам команды, на восстановление они тратят, в основном, собственные средства: – Но поддержка туляков была бы очень кстати! Доставить мотороллер туда-обратно стоит 50 тысяч рублей. Если кто-то откликнется, мы будем самыми счастливыми людьми на свете! Нам больших денег не надо, главное, построить транспортное средство и отправить его на Байкал. Кстати, пилотом «Алексея Геннадьевича» будет Андрей Жудин, картингист. На момент соревнований ему исполнится 17 лет. – Хочу победить на «Байкальской миле». Быть пилотом мотороллера ответственно и страшно. Мне кажется, на мотоцикле безопаснее. Но я уверен, что справлюсь. На «Байкальскую милю» — только за рекордами! Тульская команда ставит перед собой амбициозные цели — побить рекорды фестиваля. Ребята уверены, что им это по силам. Уже сейчас известно, что в соревнованиях будут участвовать около 40 команд из России, Норвегии, Нидерландов. – Думаю, в классе мотороллеров мы поставим рекорд России по скорости. А среди мотоциклов у нас есть конкурент. На прошлом фестивале в том классе, в котором будем участвовать мы, рекорд установил москвич Ярослав Карпушин — 99,3 км/час, — рассказывает Дмитрий Трушин. — Свой мотоцикл мы сейчас тоже определенным образом обновляем. Ждем, когда придут морозы и на водоемах появится лед, чтобы испытать технику. Пилотом мотоцикла будет сын Дмитрия — опытный кроссмен 9-летний Артем Трушин. Он занимается мотоспортом с 4 лет. – Буду участвовать в фестивале, потому что это интересное мероприятие, к тому же мои друзья решили туда поехать. Да, это опасно, но мне не страшно, я привык к скорости. Моя главная цель — побить рекорд. Возродим мотокружки! Участие в «Байкальской миле», по задумке туляков, должно привлдечь внимание молодежи к мототехнике — в это верят Александр Уткин и Дмитрий Трушин. Они мечтают возродить в Тульской области мотокружки по формату популярного много лет назад «Юного техника». – Сейчас всё ушло в профессиональный уровень, а технических клубов как таковых — чтобы собрать, починить мотоциклы — нет. Мы хотим это возродить в каждом районе Тулы и области.

В нашем регионе есть молодежь, которая технически заинтересована в этом. Многие ребята катаются на мопедах, сами их ремонтируют. Правда, без определенных навыков. В современном мире много помогает интернет. Но не нужно забывать, что самоучение ни к чему хорошему не приводит — это может закончиться трагически. Не всегда в сети можно найти тонкости ремонта, — говорят Александр и Дмитрий.

Мужчины, у которых за плечами огромный опыт в ремонте мототехники, уверены, что без обучения у молодежи пропадает интерес.

– Хочется, чтобы ребята не только занимались спортом, но и понимали, как эта техника работает. Это важно для их же безопасности.

Чтобы заняться мотокружками, энтузиастам нужна поддержка и помещение. Если можете в этом помочь, а также с финансовыми вопросами по «Байкальской миле», звоните по телефону 8 (920) 770−66−77, Александр Уткин.