Автопробег до Байкала: туляк рассказал о худших дорогах России

Фото: vk.com/resttimer.

Туляк Алексей Евпятьев вместе с другом Павлом Ширлыковым уже преодолели более 13 тысяч километров пути. Напомним, друзья отправились в автопробег до Байкала. 20 февраля автопутешествие стартовало из Тулы, спустя девять дней ребята добрались до пункта назначения.

Информационный партнер автопутешествия — портал Myslo.

Сейчас Алексей и Павел на своем автомобиле едут обратно. Они рассказали о качестве российских дорог по пути из Кирова до Вологды:

- Из Кирова, конечно, можно было уйти на Казань, Нижний, Владимир, Иваново, но мы решили сократить, через Шарью, Галич, Буй. Учитывая то, что часть этой дороги мне известна, так и пошли. Это по сути недостроенная трасса «Санкт-Петербург — Екатеринбург», она должна была быть самой северной дорогой с запада на восток. Строительство забросили ещё в 95-м. С тех пор асфальт так и не подновляли. И очень много участков, как после бомбёжки.

Что сказать по итогу? Дороги Кировской и Костромской областей — худшие в Центральной России.

Но мы проползли, мы прошли. Обкатав два маршрута по этим областям, однозначно можем сказать, что эти две области, точно не рекомендуем для продвижения с запада на восток. Если северным маршрутом, езжайте на Казань, Пермь, Екатеринбург и т. д. Если южным — Пенза, Самара, Уфа и т. д.

Кстати, ребята также рассказывали, что дорога до Перми тоже не самая лучшая в стране:

- Ямы, выбоины. Есть места, где по километру и более идут участки, как после бомбежки. Фуры крадутся медленно, сбиваясь в длинные вереницы.

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