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«Старость в радость»: Туляков приглашают в благотворительные поездки в дома престарелых
Фото pixabay.com

«Старость в радость»: Туляков приглашают в благотворительные поездки в дома престарелых

Поездки состоятся с 29 февраля по 22 марта.

С 29 февраля по 22 марта Фонд «Старость в радость» предлагает всем желающим присоединиться к благотворительным поездкам в тульские дома престарелых и инвалидов.

Запланированы посещения: Одоевского и Дубенского домов-интернатов для престарелых и инвалидов; Тульский, Белевский, Красивский (Чернский район) психоневрологические интернаты, Товарковское и Хомяковское сестринские отделения, Ступинское сестринское отделение в Ефремовском районе.

Выбирайте удобную дату и пишите администраторам группы: Юля Борисова и @zolotuxina_da. О том, чем можно помочь старикам, читайте здесь.

  • 29 февраля (суббота) Одоевский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • 29 февраля (суббота) Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • 7 марта (суббота) Чернский район Красивский психоневрологический интернат;
  • 9 марта (понедельник) Тульский психоневрологический интернат;
  • 14 марта (суббота) Белевский психоневрологический интернат;
  • 15 марта (воскресенье) Хомяковское сестринское отделение;
  • 21 марта (суббота) Ефремовский район Ступинское сестринское отделение;
  • 22 марта (воскресенье) Товарковское сестринское отделение.
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