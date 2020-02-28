«Старость в радость»: Туляков приглашают в благотворительные поездки в дома престарелых

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Поездки состоятся с 29 февраля по 22 марта.

С 29 февраля по 22 марта Фонд «Старость в радость» предлагает всем желающим присоединиться к благотворительным поездкам в тульские дома престарелых и инвалидов.

Запланированы посещения: Одоевского и Дубенского домов-интернатов для престарелых и инвалидов; Тульский, Белевский, Красивский (Чернский район) психоневрологические интернаты, Товарковское и Хомяковское сестринские отделения, Ступинское сестринское отделение в Ефремовском районе.

Выбирайте удобную дату и пишите администраторам группы: Юля Борисова и @zolotuxina_da. О том, чем можно помочь старикам, читайте здесь.