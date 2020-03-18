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От Тулы до Байкала и обратно на авто: 20 дней, 13 750 км и 2002 литра бензина
Фото: vk.com/resttimer.

От Тулы до Байкала и обратно на авто: 20 дней, 13 750 км и 2002 литра бензина

Туляк Алексей Евпятьев рассказал о своем автопутешествии.

Автопробег из Тулы до Байкала и обратно на автомобиле Mitsubishi Pajero 4 у Алексея Евпятьева и его друга Павла Ширлыкова занял 20 дней. О цели поездки и маршруте Myslo подробно рассказывал здесь.

Сколько денег ребята потратили на свое автопутешествие, сколько преодолели километров и посетили российских городов? Об итогах автопробега рассказали сами герои приключения.

Пройдено расстояние в 13 750 км. На двоих потрачено 131 132 рубля. Из них на:

  • бензин Аи-92 — 845 51 руб. (2002 л),
  • «допы» для машины — 6393 руб. (масло, мойки),
  • жилье — 17 200 руб.,
  • питание — 19 038 руб.,
  • прочее — 3950 руб. (музеи, пещеры и др.).

Информационный партнер автопутешествия — портал Myslo.

- Как видите, Mitsubishi — самый прожорливый член нашей команды. И хоть в начале пути он был скромен в расходе, но потом разошелся в среднем до 14,5 л/100 км. В принципе, это нормальный расход для загруженной машины, едущей не только горизонтально, но в том числе и по перевалам, прогревающейся в мороз и совершающей частые обгоны с ускорением, — говорят Алексей и Павел.

Более подробно о путешествии читайте в группе ВКонтакте.

Сюжет: Автопробег до Байкала 2020
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:19 +6
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