Туляков приглашают на новогодние гуляния на Казанской набережной

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Со 2 по 7 января на Казанской набережной под стенами Тульского кремля стартует гастрофестиваль «С пылу, с жару!». Здесь будут представлены изюминки русской кухни — чай из огромного самовара, блюда с «Тульского гриля», самая большая в мире «Жаровая машина», русская блинница, блюда из русской печи, новогодний напиток из «Котла Дружбы», а также огромный выбор выпечки и кондитерских изделий.



3 января с 18:00 на набережной пройдет Afterparty Нового года. Все желающие смогут принять участие в изготовлении арт-объектов, сделать фотографии у огромной тематической фотозоны из шаров «Щелкунчик и мышиный король» от гостей из Крыма, сыграть в живые шахматы, выпить горячий чай из Царь-самовара.



С 5 по 7 января на Казанской набережной Упы будет проходить праздник «Северная сказка». В программе: северная кухня, экскурсия в ярангу, гадания северной предсказательницы, катание на оленях и хаски, зона северных аттракционов, фотовыставка, ярмарка сувениров и амулетов. Гостей праздника также ждет огненно-пиротехническое шоу шаманов «Северное сияние» и выступление фольклорного ансамбля «Северное шоу ETTI».



Как напоминает пресс-служба областной администрации, в течение всех праздников на Казанской набережной работает зимний кинотеатр.

