Тульская полиция задержала подозреваемого в дачных кражах

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Злоумышленника вычислили вскоре после проникновения в оставленный на зиму без присмотра дом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в дачных кражах. Предполагается, что 35-летний житель Тулы похищал имущество из дачных домов в поселке Ильинское.

«Установлена его причастность к хищению в одном из садоводческих товариществ. Предположительно, путём отжатия окна злоумышленник проник внутрь помещения, оставленного на зиму без присмотра. Из дачи похититель забрал обогреватели и другие вещи, которые планировал в дальнейшем сбыть. Общий ущерб составил 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Личность злоумышленника и его местонахождение удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские изучат все детали незаконной деятельности похитителя.