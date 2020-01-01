новости
новости
Регистрация
Тульская полиция задержала подозреваемого в дачных кражах
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Тульская полиция задержала подозреваемого в дачных кражах

Злоумышленника вычислили вскоре после проникновения в оставленный на зиму без присмотра дом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в дачных кражах. Предполагается, что 35-летний житель Тулы похищал имущество из дачных домов в поселке Ильинское.

«Установлена его причастность к хищению в одном из садоводческих товариществ. Предположительно, путём отжатия окна злоумышленник проник внутрь помещения, оставленного на зиму без присмотра. Из дачи похититель забрал обогреватели и другие вещи, которые планировал в дальнейшем сбыть. Общий ущерб составил 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Личность злоумышленника и его местонахождение удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские изучат все детали незаконной деятельности похитителя.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражадачная кражакриминал
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на новогодние гуляния на Казанской набережной
Туляков приглашают на новогодние гуляния на Казанской набережной
В Туле выберут самую креативную елку
В Туле выберут самую креативную елку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.