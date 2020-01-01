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МЧС предупреждает туляков об усилении ветра

МЧС предупреждает туляков об усилении ветра

Местами порывы стихии могут достигать 17 м/с

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 1 января на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12−17 м/c.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:02 +3
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