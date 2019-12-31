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В новогоднюю ночь в Туле выступит группа «Банд'эрос»

В новогоднюю ночь в Туле выступит группа «Банд'эрос»

Туляков ждет большая развлекательная программа на площади Ленина.

Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу.

Праздничный концерт начнется с 23.00 и продлится до 3.00. Зрителей ждет шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. На сцене выступят тульские исполнители, а затем туляков с Новым годом поздравит популярная российская группа «Банд'эрос».

Отметим, что Губернский каток на площади Ленина будет работать до 3.30. Обратите внимание, что технический перерыв будет 31 декабря с 15.30 до 22.00.

С 22.00 на Казанской набережной (зимний кинотеатр) начнется трансляция «Голубых огоньков».

Также с 22.00 до 00.00 в городском пространстве «Искра» состоятся веселые интерактивы и игры.

Полная афиша новогодних мероприятий - здесь.

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь - здесь.

 

Сюжет: Новый год-2020
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