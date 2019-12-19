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В новогоднюю ночь тульские автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра
Фото: uaomos.news

В новогоднюю ночь тульские автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра

На совещании в городской администрации обсудили подготовку к предстоящим праздникам.

Одним из основных вопросов стала организация движения в центре города и работа общественного транспорта.

С 15.00 31 декабря до 6.00 1 января будет запрещена парковка на ул. Менделеевской, от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Там же с 18.00 31 декабря до 1.00 1 января будет ограничено движение транспорта. На Рождество, 7 января, на том же участке ограничение парковки будет действовать с полуночи до 22.30, а движение будет перекрыто с 18.00 до 21.30.

В новогоднюю ночь на городские маршруты выйдут дополнительные единицы общественного муниципального транспорта. В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36. В рождественскую ночь будут работать дополнительные единицы трамвайного транспорта на маршрутах № 7, 9, 12.

В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальный транспорт будет работать до 5.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:33 +4
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