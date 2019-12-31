На трассе под Алексином сгорела «десятка»

Фото Максима Шипилова.

В районе населенного пункта Шелепино, неподалеку от Алексина, на дороге сгорел автомобиль ВАЗ-2110. По словам очевидца, который прислал фото в редакцию Myslo, следов воды и пены рядом с машиной нет. Складывается впечатление, что пожарных на место возгорания не вызывали.

Как стало известно Myslo, автомобиль загорелся прямо на ходу. Происшествие случилось днем 30 декабря. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.