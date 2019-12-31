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Первые лица региона поздравляют жителей Тульской области с Новым годом

Первые лица региона поздравляют жителей Тульской области с Новым годом

Публикуем поздравления.

Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области

 — Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Новым 2020 годом!

Сегодня мы с теплотой вспоминаем всё хорошее, что нам подарил уходящий год. Он был насыщенным, интересным и продуктивным.
Конечно, не все было гладко и просто. Но хорошего все равно было больше — успехи, заслуженные победы, решение важных вопросов. И весь этот положительный опыт мы с вами будем закреплять и приумножать в наступающем году.

Пусть он будет добрым, светлым и радостным. Пусть будут здоровы наши родители, наши дети, все те, кого мы любим, и кто нам дорог. Пусть будет тепло на душе, сбываются мечты и исполняются желания.
Желаю вам и вашим близким отличного новогоднего настроения, благополучия и всего самого доброго!

С Новым 2020 годом!

 

Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы.
 

 — Уважаемые земляки!

От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти замечательные праздники символизируют наше уважение и любовь к многовековым традициям и вместе с тем — ожидание хороших перемен. Они несут в себе заряд веселья и оптимизма, напоминают о высокой значимости семейных ценностей, а также о том, что все наши добрые дела не только делают лучше жизнь других людей, но и нам самим приносят радость и счастье.

Давайте с благодарностью вспомним год завершающийся и с уверенностью взглянем в новый — 2020-й. Каким он станет, какими событиями и достижениями запомнится, во многом зависит от нас, всех жителей Тульской области.

Пусть эти светлые и добрые праздники подарят вам и вашим близким множество радостных дней, исполнение желаний, доброе здоровье, счастье и благополучие!

 
 

   

Ольга Слюсарева,               Дмитрий Миляев,
                Глава МО г. Тула              Глава администрации Тулы
 

- От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Главные зимние праздники — самые теплые, самые добрые, самые душевные. Новый год всегда ассоциируется с домом, детством, чудом и мандаринами. Даже взрослые, увидев Деда Мороза со Снегурочкой, спешащих к детям на елку, не сдерживают улыбок.

В эти дни хочется любить и дарить радость. Собраться за столом с самыми родными и близкими, увидеть тех, с кем давно не виделись, вспомнить счастливые мгновения и пережить их вновь. И помечтать о том, чтобы новый год стал интересным, легким, счастливым, несмотря на то, что 2020-й — високосный.

Новый год — новый жизненный виток, время планов на будущее. Сейчас пора загадывать желания. Мы оцениваем, что сделано и что предстоит сделать. Пусть сбудутся все мечты, и все у нас получится!
Пусть каждое сердце будет наполнено любовью, теплом и заботой о близких. Желаем вам только добрых перемен! Мира, достатка и счастья каждому дому!

 

Дмитрий Федотов,
депутат Тульской городской Думы.
 

- Уважаемые земляки! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – это всегда новые победы и новые свершения! С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты.

В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья, строятся планы на будущее. Пусть 2020 год оправдает самые смелые ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет процветание в каждый дом. Ведь все мы хотим простого и вечного – чтобы близкие были здоровы,  а в доме царило согласие.
В новом году хочется пожелать вам финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Оглядываясь на год уходящий, мы видим, как наш город изменился к лучшему. Главная заслуга в этом во многом принадлежит вам, уважаемые земляки. Спасибо каждому из вас за любовь к родному краю и стремление сделать его комфортнее!

Счастья, мира и здоровья вам и вашим семьям!

 

Николай Петрунин,
депутат Государственной Думы РФ от Тульской области.

 - Дорогие туляки, жители Тульской области!
Примите наилучшие поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходит в прошлое еще один год, оставляя нам память о ярких событиях, добрых делах, достижениях в экономике и социальной сфере и, конечно, в жизни каждого из нас. Проводим его с благодарностью за все хорошее, что он нам подарил.
Наступающий год открывает нам новую страницу в жизни: мы строим планы на будущее и верим, что он будет еще более успешным и счастливым.

Пусть  2020 год оправдает все ваши надежды. Пусть ваша жизнь будет еще более интересной, насыщенной, яркой. Пусть свет Рождества  наполнит  ваши сердца добротой, светом и радостью.  
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, веры в свои силы, новых побед и достижений.
Новым годом! С Рождеством!

 

 

Виктор Дзюба,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.
 

 - Дорогие туляки и жители Тульской области!

Новогодние и рождественские дни – это всегда светлая и радостная пора. Эти праздники добра, семьи и домашнего уюта, которые мы традиционно отмечаем в узком кругу с родными и близкими, дарят нам особое новогоднее настроение и надежду на исполнение всех желаний.

От всей души поздравляю туляков с праздниками и желаю в новом году крепкого здоровья, достатка, уверенности в завтрашнем дне, удачи, хорошего настроения и оптимизма.

Пусть 2020 год принесет много ярких впечатлений, приятных встреч, интересных идей! Желаю, чтоб  все ваши начинания увенчались успехом, в делах сопутствовала удача и всегда оставалось время на общение с близкими людьми!

 

Сергей Галкин
Начальник УМВД России по Тульской области,
генерал-майор полиции

 - Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В нашей стране Новый год был и всегда останется самым любимым и светлым праздником, который объединяет семьи, родных и друзей, трудовые коллективы, всех нас. Желаю, чтобы 2020 год реализовал всё задуманное. Пусть родные и любимые всегда поддерживают вас во всех начинаниях, станут опорой в делах и всегда будут рядом. С Новым годом!

 

Олег Петрик
Начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Тульской области генерал-майор полиции
 

 - Сердечно поздравляю жителей региона с наступающим Новым 2020 годом!

Ежегодно с боем курантов мы переворачиваем еще одну страницу календаря и начинаем отсчет нового этапа нашей жизни. Дорогие туляки! Счастья вам, крепкого здоровья, теплоты семейного очага, душевного спокойствия, оптимизма и стабильности. Пусть всегда рядом будут родные, и в ваших домах царит мир!

 

Роман Прасков, 
прокурор Тульской области старший советник юстиции

Уважаемые туляки! От имени коллектива прокуратуры Тульской области и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! В эти дни мы всегда с надеждой и радостью ждем наступления следующего года, связываем с ним начало нового этапа в своей жизни. Пусть Новый год принесет в ваши дома согласие и любовь, счастье и благополучие, убережет от потрясений и горестей, сохранит и приумножит все хорошее и доброе.

 

Александр Стариков, 
руководитель СУ СК РФ по Тульской области
генерал-майор юстиции

Уважаемые жители Тульской области! От имени коллектива следственного управления и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год принесет удачу, радость и успех, откроет перед Вами новые перспективы и сохранит то хорошее, что уже достигнуто. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и удачи во всех начинаниях!

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