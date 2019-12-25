Какие события ждут туляков в новогодние праздники: афиша

Пространство «Искра» – лидер по числу новогодних красивых фотографий у туляков. Фото из архива Myslo.

Представляем вам афишу самых интересных праздничных мероприятий, которые пройдут в Туле в эти замечательные выходные.

31 декабря

22.00-2.00 Трансляция «Голубых огоньков». Казанская набережная.

23.00-3.00 Шоу-программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и звездами российской эстрады, выступление «Банд’эрос». Площадь Ленина.

22.00-00.00 Интерактивы, игры, нескучное ожидание Нового года вместе с Сантой. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

1 января

00.00-01.30 Концерт Diana Mess. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

00.00 Карнавальная вечеринка. Бар «Пуля» (ул. Металлистов, 16).

11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ЦПКиО/ детский городок.

13.00-18.00 «С Новым годом!»: DJ сет, «Зумба», музыкальная гостиная, эстрадные исполнители, фольклорные коллективы, концерт, огненное шоу. ЦПКиО / эстрада.

13.00 Акция «Костерок». Ярмарка тульских мастеров. ЦПКиО / фонтанная площадь.

13.30-15.30 Концерт «С Новым годом!» ППКиО и КПКиО/эстрада.

14.00-15.00 Новогодняя программа «Детские и семейные хороводы» (ул. Металлистов).

14.00 Интерактивная программа «Зимние забавы». Музей купеческого быта в Епифани. Цена: 100 р. Запись +7 (48735)7-22-65.

16.00-21.00 Рыцарский квест (Тула, ул. Металлистов).

19.00-21.00 Молодежная дискотека. Площадь Ленина.

20.00-21.30 Саксофон, Ярослав Никонов. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

1-7 января

11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ЦПКиО/ детский городок.

13.00 Акция «Костерок». Ярмарка тульских мастеров. ЦПКиО/фонтанная площадь.

13.30-15.30 Концертная программа «С Новым годом!». ППКиО и

КПКиО/эстрада.

13.00-18.00 DJ сет, «Зумба», музыкальная гостиная, эстрадные исполнители, фольклорные коллективы, концерт, огненное шоу. ЦПКиО.

15.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ГП Рогожинский.

2-7 января

12.00-20.00 Гастрофестиваль «С пылу с жару». Казанская набережная.

13.00-21.00 Зимний кинотеатр: детские мульфильмы, интерактив, сказочная интермедия и концерт. Пл. Ленина, ул. Металлистов и Казанская набережная.

2 января

13.00 Квест на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря» (6+) Село Монастырщино. Цена: 400 руб. Запись +7 (48735) 3-15-46.

14.00-15.00 «Калинка-малинка дэнс» (ул. Металлистов).

15.00-17.00 Интерактивная игровая программа. Казанская набережная.

15.00 Большой фестиваль мультфильмов (0+). Большой зал Творческого индустриального кластера «Октава». ( Тула, ул. Каминского,д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

16.00-21.00 Рыцарский квест (ул. Металлистов).

18.00-20.00 «Рождественский Эльф снова встречает гостей». «Искра» (Тула, ул. Советская, 11)

19.00 Праздничный ретро-вечер. «Типография» (Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а).

20.00-21.30 Кавер-бэнд Killaz Time. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

3 января

14.00-15.00 «Ретро-пластинки» (Тула, ул. Металлистов).

15.00 Большой фестиваль мультфильмов (0+). Большой зал Творческого индустриального кластера «Октава». ( Тула, ул. Каминского,д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

15.00 Экскурсия по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в рамках выставки «Как звучит книга?». Большой зал Творческого индустриального кластера «Октава». ( Тула, ул. Каминского,д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

16.00 Новогоднее представление «Символ года спешит на помощь» (0+) вместе с интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во дворе Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, д. 85)

16.00-21.00 Рыцарский квест (ул. Металлистов).

16.00 Новогоднее представление «Символ года спешит на помощь» (0+) вместе с интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во дворе Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, д. 85)

18.00-20.00 Встреча с Санта Клаусом и миссис Клаус. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

18.00-21.00 Большое after-party Нового года. Казанская набережная.

20.00-21.30 Вокальное попурри. Ася Собирова, Татьяна Гладкова, Эля, Наташа Ринич. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

4 января

13.00 Квест на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря» (6+) Село Монастырщино. Цена: 400 р. Запись +7 (48735) 3-15-46.

14.00-15.00 «Латино пати» (ул. Металлистов).

15.00-17.00 Интерактивная развлекательная игровая программа. Казанская набережная.

15.00 Интерактивная площадка «В гостях у Олафа»ЦПКиО / фонтанная площадь

15.00 Мастер-класс «Загадочные существа» по мотивам серии книг о «Гарри Поттере». Музейный зал Творческого индустриального кластера «Октава». ( Тула, ул. Каминского,д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

16.00 Интерактивное занятие «Новогоднее путешествие Ардашира»(6+) Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. Цена: 150 р. Запись +7

(48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73.

18.00 Концерт Губернаторского духового оркестра. Тульский кремль.

19.00-20.00 В гостях помощник Санта-Клауса – Олень. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

19.00-19.30 Шоу «Театр света» (ул. Металлистов).

20.00-21.30 Кавер-бэнд Killaz Time. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

5 января

11.00 Открытый урок по Лазертагу. Парк «Патриот –Тула» (Тула, ул. Рязанская, 25/2)

12.00-20.00 «Северная сказка»: катание в упряжках с оленями и хаски, предсказание шамана, северная кухня, фаер-шоу и пр. Казанская набережная.

13.00 Квест на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря» (6+) Село Монастырщино. Цена: 400 руб. Запись +7 (48735) 3-15-46.

17.00 «Новогодние кулинарные традиции» (5+). «Куликово поле» в Моховом. Цена: 350 руб. Запись +7 (905) 116-31-49.

17.00 Интерактивная программа «Гадания восточных славян»(12+) «Тульские

древности» (Тула, пр. Ленина, д.47) Цена: 150 р.

18.00-23.00 Игротека клуба «Поигрушки». «Искра» (Тула, ул. Советская, 11)

19.00-20.00 Рождественский Эльф и Новогодняя ярмарка во внутреннем дворике. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

19.00-19.30 Шоу театра огня «Эра» (ул. Металлистов).

6 января

12.00 Костюмированная экскурсия «Святки да колядки. Святочные традиции Тульской губернии». Тульский областной краеведческий музей (Тула, ул. Советская, 68). Цена: 300 руб.

12.00-20.00 «Северная сказка»: катание в упряжках с оленями и хаски, предсказание шамана, северная кухня, фаер-шоу и пр. Казанская набережная.

13.00 Квест на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря» (6+) Село Монастырщино. Цена: 400 руб. Запись +7 (48735) 3-15-4

14.00 Интерактивная программа «Рождественский сочельник» (6+). Музей купеческого быта в Епифани. Цена: 100 р. Запись +7 (48735) 7-22-65

15.00 Интерактивная площадка «В гостях у Олафа»ЦПКиО / фонтанная площадь

14.00-15.00 Новогодняя программа «Рок-н-ролл» (ул. Металлистов)

16.00-16.30 Интерактивные колядки ( ул. Металлистов)

18.00-20.00 Интерактивная программа: гадание у Солохи и Чёрта. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11)

7 января

12.00-20.00 «Северная сказка»: катание в упряжках с оленями и хаски, предсказание шамана, северная кухня, фаер-шоу и пр. Казанская набережная.

14.00-15.00 Новогодний перепляс (ул. Металлистов).

15.00 Интерактивная площадка «В гостях у Олафа»ЦПКиО / фонтанная площадь

16.00 Представление «Новогодний переполох» (0+) с Дедом Морозом и Снегурочкой. Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, 85).

16.00 «Новогодние кулинарные традиции» (5+). «Куликово поле» в Моховом. Цена: 350 руб. Запись +7 (905) 116-31-49.

16.00 Новогоднее представление «Новогодний переполох» (0+) вместе с

интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во дворе Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, д. 85)

17.00-21.00 Закрытие новогодней елки: концерт, интермедия-сказка. Итоги фестиваля «Мир. Дружба. Елки»: концерт, фейерверк. (Тула, пл. Ленина, ул. Металлистов, Казанская набережная).

18.00-20.00 Интерактивный спектакль «Ночь перед Рождеством». «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

19.00-19.30 Шоу «Театр света» (ул. Металлистов).

19.00 Рождественский концерт: Ronen Cliff. «Типография» (Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а) Цена: 300-400 руб.

20.00-21.30 концерт Diana Mess. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).