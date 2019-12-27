Открытие ёлки на площади Ленина: карнавал и концерт «5sta Family»
Праздничные мероприятия состоятся сегодня, 27 декабря.
Туляков и гостей города приглашают на площадь Ленина на открытие главной ёлки области.
В 16.30 начнется большой карнавал, в котором смогут принять участие все желающие. Одно условие — нужно нарядиться в костюм любимых персонажей из любой новогодней истории и прийти к месту встречи — памятнику
По ходу гуляний на ул. Металлистов участники вместе откроют фестиваль креативных ёлок, который продлится до 6 января. В 16.30 здесь состоится презентация необычных новогодних деревьев.
С 17.00 на площади Ленина начнутся интерактивно-развлекательные программы с играми, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из современных мультфильмов.
Открытие ёлки на площади запланировано на 18.00. Сначала начнется торжественная церемония зажжения огней, а продолжится праздник фейерверком. На сцене выступят тульские артисты, а следом (примерно, в 18.15) состоится концерт популярной российской группы «5sta Family».