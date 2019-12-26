На улице Металлистов появились креативные ёлки: фоторепортаж

Хотите, чтобы в центре Тулы установили и вашу необычную ёлку? Спешите – заявки принимаются до 27 декабря.

В Туле второй раз проходит фестиваль креативных ёлок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На улице Металлистов уже появилось необычное новогоднее дерево от музея-заповедника «Куликово поле». Деревянный корпус украшен наклейками с очертаниями местных достопримечательностей.

Креативная ёлка от Городского концертного зала тоже украшена тематически: настоящими музыкальными инструментами. На стальной новогодней красавице расположились гитара, гармонь, труба.

Необычные ёлки на улице Металлистов начали украшать 23 декабря, а завершат - 27 декабря. Итоги фестиваля подведут 7 января 2020 года.

Кстати, по просьбам туляков срок приема заявок продлили до 27 декабря включительно. Документы необходимо направлять в управление культуры и туризма администрации Тулы.

Стать участником фестиваля креативных ёлок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица, каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 метров и выполнена из устойчивых конструкций.

Положение о фестивале и образец заявок по ссылке.