Момент ДТП на ул. Кутузова с автобусом и легковушкой попал на видео
На кадрах видно, что автомобиль «Шевроле Круз» выехал на встречку.
Ранее Myslo писал о ДТП, которое случилось 26 декабря в Туле. В 17.25 на пересечении улиц Кутузова и Краснодонцев столкнулись «Шевроле Круз» и автобус «ПАЗ».
Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что «Шевроле», выезжая с ул. Краснодонцев, заехал на полосу встречного движения.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали 59-летняя пассажирка автобуса и 8-летняя девочка из «Шевроле». В момент ДТП ребенок находился в автомобиле на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.
В ведомстве отметили, что в отношении 42-летней женщины — водителя «Шевроле» — составлен административный материал по ст. 12.27 ч.3 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен).
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае же повторного нарушения водителя ждет уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., либо лишение свободны до 2 лет.