Момент ДТП на ул. Кутузова с автобусом и легковушкой попал на видео

Видео предоставлено УГИБДД по Тульской области.

На кадрах видно, что автомобиль «Шевроле Круз» выехал на встречку.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое случилось 26 декабря в Туле. В 17.25 на пересечении улиц Кутузова и Краснодонцев столкнулись «Шевроле Круз» и автобус «ПАЗ».

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что «Шевроле», выезжая с ул. Краснодонцев, заехал на полосу встречного движения.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали 59-летняя пассажирка автобуса и 8-летняя девочка из «Шевроле». В момент ДТП ребенок находился в автомобиле на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

В ведомстве отметили, что в отношении 42-летней женщины — водителя «Шевроле» — составлен административный материал по ст. 12.27 ч.3 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен).