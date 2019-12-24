В Центральном парке Тулы открылась Резиденция Деда Мороза

Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

Юные туляки смогут встретиться с зимним волшебником в последние выходные декабря и на протяжении январских праздников.

На главной эстраде ЦПКиО имени Белоусова состоялась анимационная программа, посвящённая открытию Резиденции Деда Мороза. Для гостей мероприятия прошла праздничная дискотека, а новогоднее настроение создавали сказочные герои и любимые композиции в исполнении Полины Жоговой и Натальи Гончаровой.

В парковый детский городок Дед Мороз со Снегурочкой приехали на фаэтоне. Там их с нетерпением уже ждали первые гости. Дети с удовольствием рассказывали волшебнику стихотворения, пели песни и получали заслуженные подарки.

Для всех желающих прошли мастер-классы по изготовлению фигурок из воздушных шаров и новогодних украшений. Гостей угощали горячим безалкогольным глинтвейном.

Резиденция Деда Мороза в Центральном парке будет работать по следующему графику: