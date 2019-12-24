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В Узловой по факту смерти подростка после драки возбуждено уголовное дело

В Узловой по факту смерти подростка после драки возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть.

Накануне в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель Узловой, поступивший в больницу 17 декабря после драки со сверстниками. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению преступления. Ведётся следствие.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:08 0
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Место
Тульская областьУзловая

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