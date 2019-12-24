В Узловой по факту смерти подростка после драки возбуждено уголовное дело

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть.

Накануне в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель Узловой, поступивший в больницу 17 декабря после драки со сверстниками. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению преступления. Ведётся следствие.