В Узловой по факту смерти подростка после драки возбуждено уголовное дело
Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть.
Накануне в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель Узловой, поступивший в больницу 17 декабря после драки со сверстниками. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению преступления. Ведётся следствие.
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