В Узловой после драки школьник впал в кому и через несколько дней скончался

фото из архива Myslo.ru

В соцсетях Узловой появилась информация, что неделю назад возле школы №61 между несколькими учениками произошла драка, окончившаяся трагедией – один из участников потасовки получил серьезные травмы.

Как удалось выяснить Myslo, 15-летний парень после драки пришел домой, как обычно погулял с собакой, а после почувствовал себя плохо – сильно болела голова. Родители вызвали скорую.

В тот же день мальчик впал в кому. Около недели он провел в больнице, но врачи не смогли его спасти – 23 декабря парень умер в больнице.

Что стало причиной драки, выяснят правоохранительные органы. Myslo следит за ситуацией.