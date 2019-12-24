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В Узловой после драки школьник впал в кому и через несколько дней скончался
фото из архива Myslo.ru

В Узловой после драки школьник впал в кому и через несколько дней скончался

Трагедия случилась 23 декабря. Медики не смогли помочь парню.

В соцсетях Узловой появилась информация, что неделю назад возле школы №61 между несколькими учениками произошла драка, окончившаяся трагедией – один из участников потасовки получил серьезные травмы.

Как удалось выяснить Myslo, 15-летний парень после драки пришел домой, как обычно погулял с собакой, а после почувствовал себя плохо – сильно болела голова. Родители вызвали скорую.

В тот же день мальчик впал в кому. Около недели он провел в больнице, но врачи не смогли его спасти – 23 декабря парень умер в больнице. 

Что стало причиной драки, выяснят правоохранительные органы. Myslo следит за ситуацией. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:21 0
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