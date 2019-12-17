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Инструкция: Как выбрать хорошую ёлку
Фото из архива Myslo.

Инструкция: Как выбрать хорошую ёлку

Роспотребнадзор подготовил памятку для туляков.

Живое деревце

Если решили купить к Новому году живую ель, важно правильно ее выбрать, чтобы не осыпалась через несколько дней и не испортила праздник.

На тульских елочных базарах можно купить сосны и ели. Сосна более объемна (требует побольше места в доме), а простоит немного дольше, чем ёлочка.

Внимательно осмотрите деревце со всех сторон: на ветках не должно быть сухой и обмороженной хвои. Потрогайте ветки, они должны быть упругими. Если они ломаются на морозе, значит, дерево старое и сухое. Осмотрите кору, на ней не должно быть плесени, грибков.

Помните: ствол у хорошей ели не может быть меньше 6 см в диаметре. Если ствол меньше, значит, деревце срубили слишком молодым. Может осыпаться раньше времени.

Чтобы елка как можно дольше не осыпалась, рекомендуется:

  • Если принесли ель с мороза (вдруг к Новому году всё же наступит зима), не ставьте ее сразу в квартиру. Из-за резкого перепада температур хвоинки быстро облетят. Подержите деревце несколько часов на лестничной клетке, затем занесите в дом.

  • Ствол поставьте в ведро с песком или водой. Срежьте нижние ветки, чтобы ствол оголился. Можно поставить ель в крестовину, но обмотать ствол мокрым полотенцем. В воду можно добавить таблетку аспирина или 3 ст. л. сахара на 1 л воды.

  • Периодически опрыскивайте веточки из пульверизатора прохладной водой, тогда хвоинки сохранят цвет надолго.

искусственная ёлочка

Покупать искусственную новогоднюю красавицу — рациональный поступок. И экономия, и экология.

Как не ошибиться в выборе? Простые советы вам в помощь:

  • Выбирайте самую симпатичную и пушистую. Кстати, хвоя не обязательно должна быть зеленой. Под игрушками и мишурой хорошо смотрится и голубая, и красная, и белая!
  • Заранее определитесь с высотой деревца. Ёлки больше 1,5 м в высоту требуют подвязки или дополнительной опоры. Особенно если у вас дети или кошки с собаками.
  • Избегайте ёлок, сделанных из дешевого ПВХ. Они стоят недорого, но химический запах от них будет стоять на весь дом. Так что принюхайтесь еще в магазине.
  • Если вам нравятся веточки с подсветкой, выбирайте светодиодную подсветку. При свечении светодиоды не нагреваются: это безопаснее.
  • Проверяйте «иглы» на прочность: они не должны гнуться, деформироваться.

При покупке попросите у продавца сертификат соответствия или сопроводительную документацию на продукцию. Самыми лучшими считаются деревца отечественного производства или товары из Европы. Они прослужат вам не один десяток лет, а за все время не потеряют привлекательности и будут выглядеть как новые.

 

Напомним, все ёлочные базары туляки могут найти на интерактивной карте. Адреса, цены на ёлки и сосны смотрим здесь.

Сюжет: Новый год-2020
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