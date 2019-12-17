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В тульских магазинах прошел рейд по продаже снюса детям

В тульских магазинах прошел рейд по продаже снюса детям

Рассказываем, что он показал.

Патруль Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области провел рейд по продаже снюса (который также называют «никотиновыми конфетами», «шайбами», «некурительным табаком», «пэком») детям в магазинах, АЗС и торговых центрах.

Участники проверки отметили, что табачные изделия во всех торговых точках помещены в закрытые боксы, а круглые яркие баночки с никотиносодержащими смесями во многих магазинах размещены на ярких витринах, хорошо заметны и привлекают внимание.

- Собран для изучения и анализа различный материал: сертификаты на «жевательную смесь без содержания табака», различные письма от «Евразийской экономической комиссии», «ВНИИ табака, махорки и табачных изделий», подтверждающие законность торговли никотиносодержащими средствами (далее — НСС) без сертификатов и деклараций, — сообщает патруль.

Названия у НСС встречаются самые разные, но суть одна: они настолько сильны и так быстро вызывают зависимость, что специалисты приравнивают их к легким наркотикам.

«Отцовский патруль» провел разъяснительные беседы с продавцами о негативных последствиях НСС, а кое-где это уже возымело действие — реклама снюсов была убрана из магазинов, некоторые предприниматели думают отказаться от торговли подобными изделиями.

Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области обращается ко всем жителям: не оставайтесь равнодушными, предотвращайте покупку НСС детьми, сообщайте о случаях и местах потребления несовершеннолетними снюсов в полицию.

 

Совет отцов в Тульской области:

- Среди курильщиков широко распространен миф о том, что замена сигарет на жевательные НСС помогает справиться с никотиновой зависимостью. Это не так. Зависимость лишь усиливается из-за более высокого содержания никотина и более продолжительного времени употребления. Ужасают последствия употребления таких смесей:

  • сахарный диабет. Прием НСС вызывает перепады уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и провоцирует сахарный диабет.
  • тяжелые патологии сердца и сосудов. Никотин разрушает стенки сосудов и провоцирует образование атеросклеротических бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократно повышает риск инсульта и инфаркта.
  • язвенные поражения десен. Болезненно влияние НСС и на ткани ротовой полости — наркотик обжигает и разрушает нежные слизистые оболочки, вызывает развитие язвы.
  • поражение органов ЖКТ и рак. Если сигареты главным образом разрушают легкие, то основные последствия НСС ощущают на себе органы пищеварения. Глотание слюны или случайное проглатывание пакетика с НСС вызывают серьезные пищевые отравления и расстройства кишечника, провоцирует язву желудка, вызывают рак.

Проект ФЗ «О государственном регулировании никотиносодержащей продукции» находится на рассмотрении в Госдуме, но уже сейчас и общество, и местные законодательные органы могут принимать меры реагирования на такие угрозы здоровью граждан России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:57 +2
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