В тульских магазинах прошел рейд по продаже снюса детям

Патруль Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области провел рейд по продаже снюса (который также называют «никотиновыми конфетами», «шайбами», «некурительным табаком», «пэком») детям в магазинах, АЗС и торговых центрах.

Участники проверки отметили, что табачные изделия во всех торговых точках помещены в закрытые боксы, а круглые яркие баночки с никотиносодержащими смесями во многих магазинах размещены на ярких витринах, хорошо заметны и привлекают внимание.

- Собран для изучения и анализа различный материал: сертификаты на «жевательную смесь без содержания табака», различные письма от «Евразийской экономической комиссии», «ВНИИ табака, махорки и табачных изделий», подтверждающие законность торговли никотиносодержащими средствами (далее — НСС) без сертификатов и деклараций, — сообщает патруль.

Названия у НСС встречаются самые разные, но суть одна: они настолько сильны и так быстро вызывают зависимость, что специалисты приравнивают их к легким наркотикам.

«Отцовский патруль» провел разъяснительные беседы с продавцами о негативных последствиях НСС, а кое-где это уже возымело действие — реклама снюсов была убрана из магазинов, некоторые предприниматели думают отказаться от торговли подобными изделиями.

Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области обращается ко всем жителям: не оставайтесь равнодушными, предотвращайте покупку НСС детьми, сообщайте о случаях и местах потребления несовершеннолетними снюсов в полицию.

Совет отцов в Тульской области:

- Среди курильщиков широко распространен миф о том, что замена сигарет на жевательные НСС помогает справиться с никотиновой зависимостью. Это не так. Зависимость лишь усиливается из-за более высокого содержания никотина и более продолжительного времени употребления. Ужасают последствия употребления таких смесей:

сахарный диабет. Прием НСС вызывает перепады уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и провоцирует сахарный диабет.

Прием НСС вызывает перепады уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и провоцирует сахарный диабет. тяжелые патологии сердца и сосудов . Никотин разрушает стенки сосудов и провоцирует образование атеросклеротических бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократно повышает риск инсульта и инфаркта.

. Никотин разрушает стенки сосудов и провоцирует образование атеросклеротических бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократно повышает риск инсульта и инфаркта. язвенные поражения десен . Болезненно влияние НСС и на ткани ротовой полости — наркотик обжигает и разрушает нежные слизистые оболочки, вызывает развитие язвы.

. Болезненно влияние НСС и на ткани ротовой полости — наркотик обжигает и разрушает нежные слизистые оболочки, вызывает развитие язвы. поражение органов ЖКТ и рак. Если сигареты главным образом разрушают легкие, то основные последствия НСС ощущают на себе органы пищеварения. Глотание слюны или случайное проглатывание пакетика с НСС вызывают серьезные пищевые отравления и расстройства кишечника, провоцирует язву желудка, вызывают рак.