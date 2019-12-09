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Ёлочные базары в Туле: цены, правила, интерактивная карта

Ёлочные базары в Туле: цены, правила, интерактивная карта

В этом году в областном центре будут работать 35 торговых точек. Продажа хвойных деревьев откроется 20-го и продолжится до 31 декабря 2019 года.

Под каждый ёлочный базар выделено от 10 до 100 кв. м. Всего в этом году по результатам открытых аукционов торговать хвойными деревьями будут на 35 площадках во всех районах Тулы.

Правильный ёлочный базар огорожен, тематически оформлен и освещен. У продавцов должна быть мерная линейка и упаковочный материал.

Жителям города предложат: сосны и ели (в том числе и голубые), пихты, ели в горшках. Эти деревца выращены специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Цены такие: сосна и ель — 750 руб./м, пихта — 1500 руб./м, голубая ель — 3000 руб./м, ель в горшках — от 1000 до 2000 руб./шт.

Все хвойные проходят фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат, выданный Россельхознадзором. А значит, покупать их безопасно.

Все адреса елочных базаров в этом году отображены на интерактивной карте:

Дополнительную информацию о работе торговых точек хвойными деревьями можно получить по телефонам: 30-47-93, 30-45-31.

буква закона

В период функционирования елочных базаров сотрудники администрации города Тулы совместно с сотрудниками полиции будут проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли хвойной продукцией. Штраф за несанкционированную торговлю составляет до 5000 рублей.

 

 

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