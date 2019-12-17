В кластере «Октава» открылась «Точка кипения»

Ключевая задача «Точки» — организационная и консалтинговая помощь в создании и продвижении региональных инновационных проектов с возможностью масштабирования и выхода на экспорт для повышения инвестиционного потенциала региона.

17 декабря в кластере «Октава» состоялось торжественное открытие «Точки кипения — Тула». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области В. А. Федорищев , руководитель программ развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» Л. С. Кириенко , директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех В. Ю. Бровко , журналист и медиаменеджер Тина Канделаки.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

Вячеслав Федорищев - Сегодня здесь собрался коллектив, который делает общее дело — помогает губернатору Алексею Дюмину развивать Тульскую область. Мы рассчитываем, что в «Точке кипения» разместится проектный офис региона, на базе которого будут вырабатываться решения, которые лягут в основу повестки правительства, команды Губернатора. Это очень важная синергия, когда талантливые ребята получают возможность не только обучаться, но и применять на практике свои знания.

Площадкой для создания «Точки кипения — Тула» был выбран кластер «Октава», так как философия и задачи этих проектов совпадают. Всего за 1,5 года работы кластер стал точкой роста для региона, местом, которое не только популярно среди молодежи за счет насыщенной событийной программы и ярких спикеров, но и которое способно объединить представителей разных аудиторий: власть, бизнес, промышленный сектор и региональных креативных лидеров. «Октава» является местом для диалога и принятия совместных решений, направленных на развитие города и региона.

Василий Бровко, руководитель проекта по созданию творческого индустриального кластера «Октава», директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех:

Василий Бровко - «Точка Кипения» — яркий и успешный проект, который смог заинтересовать даже москвичей, уставших от переизбытка всевозможных предложений. Благодаря ему выросло целое поколение креативных лидеров, менеджеров и организаторов. Я уверен, что его появление на «Октаве», позволит объединить по-настоящему талантливую молодежь, формировать новые и смелые идеи и интегрировать их в реализацию стратегии развития Тульской области. С другой стороны, и для самого кластера «Октава» это важная синергия, потому что наш проект ориентирован на развитие лучших качеств среди всей аудитории, не только молодежи.

Новая площадка будет отчасти нацелена на работу со стартапами и малым бизнесом — часть мероприятий будет профильной и будет нести прикладное значение для начинающих предпринимателей. Все мероприятия будут бесплатными. По словам организаторов, подобные проекты позволяют молодежи не только заниматься самообразованием, но и помогают с профориентацией, с нужными связями для старта собственного дела, как следствие — мощный толчок к развитию получает и город.

Любовь Кириенко, руководитель программ развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ»:

Любовь Кириенко - Городская «Точка кипения — Тула» располагается на территории современного творческого индустриального кластера «Октава” рядом с Высшей технической школой и работа на единой площадке будет способствовать возникновению и развитию конкурентоспособных проектов. Мы рассчитываем, что на этих площадках будут рождаться новые идеи, совместные проекты, которые поспособствуют развитию человеческого капитала, социально-экономическому развитию региона и сети «Точек кипения».

Тина Канделаки отметила, что глава региона уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи, и в «Октаве» созданы все условия для того, чтобы развиваться.

Тина Канделаки – Уверена, что «Точка кипения» кому-то из вас даст возможность перевернуть мир.

Затем состоялась символическая церемония подписания соглашения об открытии «Точки кипения – Тула». Документ пописали директор Корпорации развития Тульской области Андрей Шестаков и руководитель программ развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» Любовь Кириенко.

После официальной части прошла антиконференция «Цифровизация в промышленности» с участием министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, экспертами и представителями Агентства стратегических инициатив и платформы НТИ, автомобильного завода Haval.

Образовательные мероприятия, приуроченные к открытию «Точки кипения — Тула», продолжатся и 18 декабря. Вход свободный. Программа открытия доступна по ссылке.