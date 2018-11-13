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В Туле приставы закрыли рынок «Салют»: фоторепортаж
Фото автора.

В Туле приставы закрыли рынок «Салют»: фоторепортаж

Арендаторы забирают свою продукцию.

Сегодня, 13 ноября, в Туле судебные приставы закрыли рынок «Салют». Суд постановил запретить осуществлять деятельность ООО «Ласт» в помещениях торгового комплекса.

Субарендаторы собирают свои вещи.

– Всё, что не успеют вывезти сегодня, смогут вывезти позже по согласованию с приставами. 26 павильонов и 7 входных дверей будут закрыты, — рассказала Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области.

Директор ООО «Ласт» Николай Заварзин заявил:

– Нас не ставили в известность, что ТК «Салют» будет закрыт. О решении суда знали.

Напомним, в мае 2017 года в торговом комплексе произошел пожар. Тогда выгорела часть рынка, торговая деятельность на этой территории не осуществляется, но доступ в нее открыт.

Последствия пожара до сих пор не устранены: отсутствует кровля, свисает металлическая арматура, внешне эта часть выглядит не эстетично и находится в аварийном состоянии.

В другой части ТК (не пострадавшей в результате пожара) продавцы распродавали товар до сегодняшнего дня.

Однако кровля находится в аварийном состоянии — частично закрыта пленкой, частично полуобгоревшим поликарбонатом. С торцов здания навесы из поликарбоната, располагающиеся над тротуарами, частично разрушены. Это может привести к трагедии.

Отметим, что после пожара арендатор ООО «Ласт» перестал оплачивать аренду ГУ ТО «Тульские парки» (именно этому учреждению принадлежит рынок), а также не стал проводить ремонтно-восстановительные работы.

В ноябре 2017 года «Тульские парки» подали в арбитражный суд иск с требованием взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере
8 621 236 руб. 95 коп. Разбирательство длится почти год — следующее заседание суда назначено на 29 ноября.

Кроме того, в сентябре 2018 года в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по ТО на территории ТК «Салют» установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем арендатор — ООО «Ласт» — привлечен к административной ответственности.

С инициативой закрытия рынка выступила прокуратура. После обращения жителя Тулы была проведена прокурорская проверка. По ее результатам суд вынес решение закрыть рынок «Салют» до устранения выявленных нарушений.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:39 +3
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