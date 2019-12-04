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В Туле на пр. Ленина столкнулись автобус и маршрутка: пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на пр. Ленина столкнулись автобус и маршрутка: пострадали два человека

Подробности аварии уточняются.

4 декабря около 16.00 в Туле на проспекте Ленина (возле остановки «Ул. Первомайская») пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 28, совершил попутное столкновение с маршруткой № 50.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах автобуса. 91-летний мужчина и 55-летняя женщина доставлены в больницу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:03 +2
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