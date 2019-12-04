Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: интересы обвиняемого представляют целых 10 защитников

Сегодня, 4 декабря, в Центральном районном суде продолжается рассмотрение дела в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщает корреспондент Myslo, зал заседания переполнен. Поддержать сотрудника ДПС морально пришли с десяток его коллег.

А водитель Сергей Тимофеев ходатайствовал о вводе в дело еще восьми защитников. Таким образом, сейчас у него их 10.

Судебных приставов насторожил тот факт, что во время заседания мобильные телефоны и видеокамеры некоторых защитников были направлены объективами в зал, а сами устройства выглядели включенными. Судья потребовала от приставов обеспечить порядок, после чего владельцы телефонов и видеокамер закрыли объективы, но показывать возможные записи и удалять их отказались.

Отметим, что перед началом заседания представитель суда предупредила журналистов о разрешении съемки в здании суда до начала заседания, в перерыве и после окончания.

После этого подсудимый заявил ходатайство о разрешении видеосъемки заседания, которое поддержал адвокат Луньков, зачитав свое подробное ходатайство на пяти листах формата А4.

Заявленные ходатайства поддержали все защитники Тимофеева, в том числе и 8 «новеньких». Судья удалилась в совещательную комнату.