Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: интересы обвиняемого представляют целых 10 защитников
Сегодня, 4 декабря, в Центральном районном суде продолжается рассмотрение дела в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Как сообщает корреспондент Myslo, зал заседания переполнен. Поддержать сотрудника ДПС морально пришли с десяток его коллег.
А водитель Сергей Тимофеев ходатайствовал о вводе в дело еще восьми защитников. Таким образом, сейчас у него их 10.
Судебных приставов насторожил тот факт, что во время заседания мобильные телефоны и видеокамеры некоторых защитников были направлены объективами в зал, а сами устройства выглядели включенными. Судья потребовала от приставов обеспечить порядок, после чего владельцы телефонов и видеокамер закрыли объективы, но показывать возможные записи и удалять их отказались.
Отметим, что перед началом заседания представитель суда предупредила журналистов о разрешении съемки в здании суда до начала заседания, в перерыве и после окончания.
Напомним, конфликт между водителем и сотрудниками ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказывался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, но в итоге мужчину всё же отвезли в отдел полиции, где составили на него административный протокол.
Поддержать Сергея Тимофеева на первое заседание приехали около десяти человек, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.
Отметим — в настоящее время Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке.