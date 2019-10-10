Успеют ли в срок благоустроить Кировский сквер?

Включить Кировский сквер в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» поручил городской администрации губернатор Тульской области Алексей Дюмин, когда посещал Пролетарский округ летом 2017 года.

Во время того обхода выяснилось, что инвестор, которому планировали отдать в концессию Кировский сквер, затягивает подписание договора аренды земельного участка и планирует расторгнуть концессионное соглашение из-за сложного финансово-экономического положения. Губернатор подчеркнул, что договор однозначно надо расторгать и узнать у жителей, как именно они хотели бы благоустроить эту территорию.

Но в апреле 2018 г. горадминистрация Тулы заявила, что отдает Кировский сквер в концессию. Концессионер по проекту построит фонтан, зону отдыха и спортивную площадку, выполнит асфальтирование, озеленение территории, удаление аварийных деревьев, установит аттракционы. Как было заявлено на сайте горадминистрации, проект обойдется в 26 млн. руб. Причем инвестор должен был вложить в него (до 2021 года) 11 млн. руб.

В феврале 2019 г. в Туле утвердили проекты благоустройства общественных пространств на 2019 год. Согласно им, в Кировском сквере должно быть благоустроено около 25,5 тыс. кв.м. Стоимость реконструкции пространства — более 100 млн рублей. Проект планируется реализовать в два этапа — в 2019-м и в 2020 году.

На первом этапе, в 2019 году, в сквере должны демонтировать плитку и положить новую, заасфальтировать дорожки, сделать газоны в виде холмов с обустройством подпорных стенок и облицовкой их клинкерной плиткой. По периметру сквера должны высадить живую изгородь, внутри пространства - посадить липы, рулонный газон, цветочный лабиринт, установить 48 светильников, скамейки, урны, арт-объекты «Кашалот» и «Маяк», а по периметру сделать ограждение.

На втором этапе, в 2020 году, опять были заявлены демонтажные работы, озеленение, асфальтирование, укладка плиточного покрытия, установка скамеек, урн, ограждения со светящимися арками - видимо, в другой части сквера, обустройство нового фонтана с подсветкой и арт-объектов (смотровую винтовую площадку и теневой навес).

Как заявлял в июле 2019 г. глава администрации Евгений Авилов,

«в этом пространстве впервые реализуется не только концепция благоустройства, но и сформируется территория естественного природного ландшафта».

Срок окончания первого этапа ремонта — 1 ноября. Цена вопроса 48 млн рублей.

А подрядчик - генеральный директор ООО «Ледокол» Валерий Будько - обещал: «в августе проложим все дорожки и площадки. Арт-объекты — пятнадцатиметровый «Маяк» и «Кашалот» — будем реализовывать в сентябре. Озеленение - к концу сентября, а лучше в октябре».

Как поясняли местные жители, чьи окна выходят на сквер, работы в сквере затихли неделю назад.

До окончания срока первого этапа осталось ровно три недели. Что происходит на площадке?

Администрация города в лице ио главы Дмитрия Миляева считает, что пока просрочки по контракту нет:

Дмитрий Миляев - На основании того, что услышали от подрядчика, есть определенное отставание в 2 недели от внутренних этапов выполнения контракта.

Согласно справки, представленной администрацией, на 10 октября в сквере выполнено:

- на 95% устройство подпорных стенок под искусственные неровности,

- на 70% заасфальтированы велодорожки,

- на 60% установлены закладные и раскладка кабеля,

- на 50% обустроен маяк,

- на 10% выполнено плиточное покрытие.

Ко всему остальному – озеленению, укладке и посеву газонов, установке малых архитектурных форм – подрядчик не приступал. И даже если приступит, качество работ заранее вызывает сомнения.

Конечно, чиновники по традиции обещали держать реконструкцию сквера на личном контроле. Хотя есть более современные и мало затратные способы – веб-камеры на строке. Так было, напомним, в 2013 году, когда туляки могли наблюдать в режиме реального времени за воссозданием колокольни в тульском кремле прямо на сайте правительства Тульской области.

P. S. Местные жители сокрушались о деревьях, которые полностью убрали из южной части сквера - там в 2016 году были посажены молодые липки.

На вопрос, что стало с молодыми здоровыми деревьями, в администрации Пролетарского округа пояснили - их пересадили на придомовые территории МКД, расположенные по ул. Кутузова.