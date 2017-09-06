Алексей Дюмин предложил сделать в Кировском сквере скалодром из водонапорной башни

С таким предложением сегодня выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время посещения Пролетарского округа.

На данный момент сквер находится в концессии, но концессионер не заключил договор на благоустройство. В связи с этим Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову расторгнуть договор концессии и подать заявку на включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» проект ремонта Кировского сквера.

– К нам поступает очень много жалоб. Люди просят привести его в порядок, сейчас он находится не в самом неприглядном состоянии. У нас есть все, чтобы сделать этот сквер новой точкой притяжения жителей: и деньги, и головы, и желание, – отметил глава региона.

Он посоветовал Евгению Авилову пообщаться с жителями, чтобы выяснить их предпочтения.

— Территория довольно большая. Реанимируйте фонтан, поставьте городки, лавочки, освещение, так чтобы здесь было комфортно и детям, и старшему поколению. Я считаю, что она должна войти в федеральную программу, а мы со своей стороны вам поможем, — сказал губернатор.

На сегодняшний день водонапорная башня, находящаяся в сквере, закрыта и не используется по своему назначению. В связи с этим губернатор выступил с инициативой сделать из нее скалодром, на котором смогли бы заниматься как дети, так и взрослые.