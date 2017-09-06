Алексей Дюмин и Евгений Авилов проинспектировали Пролетарский округ Тулы

Глава региона проинспектировал состояние двух скверов, двух дворов и ремонта трамвайных путей на улице Епифанской.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым совершил объезд Пролетарского округа областного центра.

Отправной точкой стал сквер за торговым центром «Кировский», который был отремонтирован и благоустроен в 2016 году. Глава региона осмотрел состояние сквера.

Евгений Авилов – Здесь очень плотная жилая застройка, много детей и тех, кто хочет заниматься спортом. Мы провели с жителями встречу и обсудили проект благоустройства, прежде чем начинать работы. Благоустройство сквера производилось за счёт средств регионального бюджета и городской казны, сумма в общей сложности составила 12 млн рублей. Здесь был уложен асфальт, обустроена спортивная площадка с ограждением и бесшовным резиновым покрытием, налажено освещение, установлены малые архитектурные формы и детская площадка. Коммунальные службы поддерживают сквер в необходимом состоянии, – рассказал сити-менеджер.

Губернатор подчеркнул, что жители также должны быть социально активными и сами соблюдать чистоту.

Затем губернатор проинспектировал двор дома №15 по улице Кутузова, где в настоящее время завершились работы по благоустройству, которые проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Во дворах положили новый асфальт, обновили газон, установили ограждения и детские площадки. Жители поблагодарили руководство региона и города, назвав проведенные работы подарком ко Дню города.

Алексей Дюмин – Эти дворы, благоустроен­ные по программе «Формирование комфортной городской среды», задают высокую планку. Такой стандарт тяжело выдерживать, но нужно стремиться, чтобы так выглядели все дворовые территории, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Третьей точкой, которую посетил губернатор, в этом микрорайоне стал Кировский сквер. Он ранее был передан в концессию частному инвестору, который планировал реконструировать и модернизировать его территорию и имущество в течение четырёх лет, вложив 29 млн рублей. Сейчас концессионер затягивает подписание договора аренды земельного участка и планирует расторгнуть концессионное соглашение из-за сложного финансово-экономического положения.

Губернатор подчеркнул, что договор однозначно надо расторгать и предложил Евгению Авилову подумать над включением этого объекта в программу «Формирование комфортной городской среды». Узнать у жителей, как именно они хотели бы благоустроить эту территорию.

Здесь необходимо оборудовать спортивную площадку, восстановить фонтан, поставить дополнительные скамейки, обновить газон, разбить клумбы. Кроме того, в сквере есть старая водонапорная башня, которая сейчас не функционирует. Алексей Дюмин предложил обсудить с жителями вопрос о том, как её можно было бы эффективно использовать.

После глава региона отправился на улицу Епифанскую, где сейчас активно ведется замена трамвайных путей. Работы на объекте выполняются по программе «Безопасные и качественные дороги».

Глава администрации города Евгений Авилов сообщил, что сметная стоимость работ – 76 млн рублей. После завершения реконструкции трамвайных путей начнётся ремонт проезжей части. Завершить работы намечено к 15 октября.

– Все работы должны выполняться качественно и в срок. Прошу вас еженедельно докладывать мне о ходе ремонтно-дорожных работ в Туле, — обратился Алексей Дюмин к Евгению Авилову.

На данный момент новые рельсы уже уложены и начата укладка основания межрельсового пространства и установка бордюров. Именно с установкой бордюров и было связан вопрос жителей, которые обратились к губернатору с жалобой на дефицит парковочных мест во дворах и вдоль трамвайной линии и состоянием улицы Епифанской на пересечении с Кирова. Высокий бордюр не позволит им парковаться вдоль проезжей части, как это было до ремонта.

Алексей Дюмин поручил главе администрации города вместе с жителями обсудить вопрос обустройства вблизи домов парковочной площадки, отсыпанной крошкой асфальта, и количества машиномест на ней.

Кроме этого жители пожаловались главе региона на некачественную работу управляющей компании ООО «Вертикаль».

Так, женщина, живущая в доме №20 по улице Епифанской рассказала, что УК не реагирует на ее обращения по поводу текущей в двух квартирах и на лестничной площадке в пятом подъезде крыши.

Также жителей не устраивает косметический ремонт, который провела управляющая компания в этом году. Прошло несколько месяцев, а уже начали течь межпанельные швы, осыпается побелка.

Губернатор поручил руководителю ГЖИ Тульской области Алексею Бирюлину в ближайшее время встретиться с жителями и помочь им решить эти проблемы.