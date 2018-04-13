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Кировский сквер в Туле отдадут на реконструкцию частнику

Кировский сквер в Туле отдадут на реконструкцию частнику

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения.

13 апреля в администрации города Тулы прошло совещание по вопросам реализации проекта благоустройства сквера на пересечении улиц Кирова и Кутузова в Пролетарском территориальном округе.

Проект предусматривает строительство фонтана, обустройство зоны отдыха и спортивной площадки, асфальтирование, озеленение территории, удаление аварийных деревьев, установку аттракционов.

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта, подготовке сметной документации, заключению соглашения.

Кто именно будет реконструировать сквер, пока не разглашается до заключения контракта.

Также напомним, что в рамках концессии в Туле выполняется благоустройство Могилевского сквера.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:54 +1
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