Кировский сквер в Туле отдадут на реконструкцию частнику

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения.

13 апреля в администрации города Тулы прошло совещание по вопросам реализации проекта благоустройства сквера на пересечении улиц Кирова и Кутузова в Пролетарском территориальном округе.

Проект предусматривает строительство фонтана, обустройство зоны отдыха и спортивной площадки, асфальтирование, озеленение территории, удаление аварийных деревьев, установку аттракционов.

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта, подготовке сметной документации, заключению соглашения.

Кто именно будет реконструировать сквер, пока не разглашается до заключения контракта.

Также напомним, что в рамках концессии в Туле выполняется благоустройство Могилевского сквера.