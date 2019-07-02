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Что изменится в Кировском сквере в Туле и как скоро это произойдет
Фото автора и с портала tula.er.ru

Что изменится в Кировском сквере в Туле и как скоро это произойдет

Глава администрации Евгений Авилов рассказал о планах реализации проекта реконструкции сквера.

Евгений Авилов проинспектировал ход работ по благоустройству Кировского сквера на выездном совещании с подрядчиками. Глава администрации заметил, что «проект выполнен профессионально» и ничего подобного в тульских городских скверах еще нет. Также Евгений Авилов пообещал, что «в этом пространстве впервые реализуется не только концепция благоустройства, но и сформируется территорию естественного природного ландшафта».

Евгений Авилов

- Работы уже ведутся, подрядчик определен. Мы с ним хорошо знакомы: вместе сделали сквер на Болдина и сквер рядом с площадью Победы. А вот Кировский сквер очень значим, потому что это один из главных центров отдыха в Пролетарском районе. Его посещал губернатор Алексей Дюмин, дал поручения по благоустройству пространства. Мы их и исполняем по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проект планируется реализовать в два этапа. Первый начинается уже в этом году, для его реализации из сквера убрали деревья, завезли материалы и начали возводить подпорные стенки. В итоге планируют отремонтировать и заасфальтировать дорожки, высадить новые деревья и живые изгороди, поставить арт-объекты. По контракту, срок окончания первого этапа ремонта — 1 ноября. Стоить он будет более 48 млн рублей.

Во втором этапе, который запланирован на 2020 год, на оставшейся территории сквера заменят освещение, отремонтируют фонтаны, установят детские площадки. Не оставят без внимания и знаменитую водонапорную башню: ее внешний вид будет соответствовать общей концепции пространства.

Существует график производства работ, однако генеральный директор ООО «Ледокол» Валерий Будько замечает: это лишь планируемые этапы, потому что в целом благоустройство сквера зависит от многих факторов.

Валерий Будько

- В июле представим намеченный рельеф, в августе проложим все дорожки и площадки. Наши арт-объекты — пятнадцатиметровый «Маяк» и «Кашалот» — будем реализовывать в сентябре, тогда же начнем монтаж. Озеленение будет происходить ближе к концу сентября. А лучше в октябре, чтобы все посадки сто процентов «приросли».

В связи с работами в Кировском сквере у жителей Пролетарского района возникает много вопросов и опасений. Куратор проекта «Комфортная городская среда», депутат Тульской городской Думы Дмитрий Федотов заверяет: бояться нечего.

Дмитрий Федотов

Дмитрий Федотов

- Часто, когда мониторим объекты нашей программы, приходится отвечать на «взволнованные» вопросы жителей. Например, переживают за убранные деревья. Мы всегда заверяем, что деревья вернем и даже приумножим. Еще много вопросов по срокам работ. Мы на все открыто отвечаем, и люди говорят, что готовы ждать. Потому что все понимают, что это в Туле будет самый современный сквер.

напомним, что

Кировский сквер благоустроят в рамках программы «Формирование современной городской среды» вместе с территорией у Главпочтамта. Стоимость реконструкции пространства сквера — более 100 млн рублей. Так выглядит утвержденный проект благоустройства:

Новое пространство появится и на площади перед Главпочтамтом. Планируют замену освещения, установку клумб, современные digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды и рекламы. Срок окончания ремонта — до 31 августа. Стоимость работ оценивают в 26 млн рублей.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 22:21 0
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